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انتعاش خزينة النصر بـ3 مليون ريال

Time منذ ساعة
Views 1954
انتعاش خزينة النصر بـ3 مليون ريال

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن انضمام الأعضاء الجدد لنادي النصر ساهم في انتعاش خزينته بـ3.2 مليون ريال، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 32 عضوًا.

وتصل رسوم العضوية الذهبية إلى 100 ألف ريال، بينما رسوم العضوية العادية تبلغ ألف ريال، فيما كان قد انضم أمس لعضوية النادي 7 أعضاء ذهبيين جدد.

ويعد الأعضاء الذهبيين الجدد للنصر هم: مسلي آل معمر المرشح للرئاسة، الأمير فهد بن خالد بن عبد العزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد الرحمن بن سعود، وطلال الرشيد، وعبدالله الرشيد، وسعود آل سويلم.

 

 

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النصر
دوري المحترفين

أحدث التعليقات

واحد منصف
فتحت عيادة لعلاج النساء مجانا فاصبحت ناشطة وقدوة سؤال لو طبيب فتح عيادة لعلاج الرجال مجانا ماذا قولون عنه متخلف حجري عنصري لماذا
omar
مع التحيه لمن سمح لها بل قياده
ابوبدر
وهو اول من طالب بابعاد العبدلي ومدرب القادسية او الاتفاق اللي دربوا الاتحاد سابقا وليش حرمتهم يابو وطنية. هذي بوادر هسهس الله لا يبلانا 😂
عبدالله الناصر / حائل
اتحاد كرة القدم مذبذب وقراراته غير جديرة بالاشاده والاهتمام ولن يتطور ولن تقوم له قائمه انها ليست لوائح ونظم ثابته انها مجرد تعاميم بالامكان تمزيقها ورميها في المهملات
ابوبدر
الشهرة مافيها شيء ببلاش كله مدفوع ثمنه عرق وجهد وصياح نهار وليل وتنازلات عن اغلى الاشياء 😔 لو الناس تعطي شيء ببلاش لدرجة اللمبرجيني كان ما فيه احد محتاج او فقير او مسكين.✋

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