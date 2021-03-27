انتعاش خزينة النصر بـ3 مليون ريال

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن انضمام الأعضاء الجدد لنادي النصر ساهم في انتعاش خزينته بـ3.2 مليون ريال، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 32 عضوًا.
وتصل رسوم العضوية الذهبية إلى 100 ألف ريال، بينما رسوم العضوية العادية تبلغ ألف ريال، فيما كان قد انضم أمس لعضوية النادي 7 أعضاء ذهبيين جدد.
ويعد الأعضاء الذهبيين الجدد للنصر هم: مسلي آل معمر المرشح للرئاسة، الأمير فهد بن خالد بن عبد العزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد الرحمن بن سعود، وطلال الرشيد، وعبدالله الرشيد، وسعود آل سويلم.