"غروهي" يعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد رسمياً

وكالات (صدى):
أعلن وكيل أعمال البرازيلي مارسيلو غروهي حارسمرمى الاتحاد استمرار اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفترة القادمة .
وأكد وكيل أعمال غروهي أن حارس المرمى يحصل على راتب شهري مغري شهرياً يقدر بـمليون ريال برازيلي ويستبعد فكرة العوة إلى بلاده .
وحول المستحقات المتأخرة لحارس المرمى ، قال وكيل " غروهي" أنه يحق له التقدم بشكوى لـ"فيفا" وفسخ التعاقد لكنه يشعر بإحترام كبير تجاه النادي وإدارته لذا يستبعد فكرة الشكوى .
وكان الاتحاد قد تعاقد مع غروهي"34 " عام في يناير 2019 قادماً من غريميو البرازيلي في صفقة قيمتها 2.5 مليون يورو .