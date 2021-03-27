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"غروهي" يعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد رسمياً

Time منذ ساعة
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"غروهي" يعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد رسمياً

وكالات (صدى):
أعلن وكيل أعمال البرازيلي مارسيلو غروهي حارسمرمى الاتحاد استمرار اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفترة القادمة .

وأكد وكيل أعمال غروهي أن حارس المرمى يحصل على راتب شهري مغري شهرياً يقدر بـمليون ريال برازيلي ويستبعد فكرة العوة إلى بلاده .

وحول المستحقات المتأخرة لحارس المرمى ، قال وكيل " غروهي" أنه يحق له التقدم بشكوى لـ"فيفا" وفسخ التعاقد لكنه يشعر بإحترام كبير تجاه النادي وإدارته لذا يستبعد فكرة الشكوى .

وكان الاتحاد قد تعاقد مع غروهي"34 " عام في يناير 2019 قادماً من غريميو البرازيلي في صفقة قيمتها 2.5 مليون يورو .

 

Time واتساب
الاتحاد
فيفا
مارسيلو غروهي
غروهي

أحدث التعليقات

واحد منصف
فتحت عيادة لعلاج النساء مجانا فاصبحت ناشطة وقدوة سؤال لو طبيب فتح عيادة لعلاج الرجال مجانا ماذا قولون عنه متخلف حجري عنصري لماذا
omar
مع التحيه لمن سمح لها بل قياده
ابوبدر
وهو اول من طالب بابعاد العبدلي ومدرب القادسية او الاتفاق اللي دربوا الاتحاد سابقا وليش حرمتهم يابو وطنية. هذي بوادر هسهس الله لا يبلانا 😂
عبدالله الناصر / حائل
اتحاد كرة القدم مذبذب وقراراته غير جديرة بالاشاده والاهتمام ولن يتطور ولن تقوم له قائمه انها ليست لوائح ونظم ثابته انها مجرد تعاميم بالامكان تمزيقها ورميها في المهملات
ابوبدر
الشهرة مافيها شيء ببلاش كله مدفوع ثمنه عرق وجهد وصياح نهار وليل وتنازلات عن اغلى الاشياء 😔 لو الناس تعطي شيء ببلاش لدرجة اللمبرجيني كان ما فيه احد محتاج او فقير او مسكين.✋

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