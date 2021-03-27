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النفط يقفز 4% بفعل مخاوف توقف الملاحة بقناة السويس

Time منذ ساعتين
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النفط يقفز 4% بفعل مخاوف توقف الملاحة بقناة السويس

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع، مما قد يفرض ضغوطا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

ويشكل ذلك انتعاشا من نزول حاد في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من تأثر الطلب نتيجة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا.

وارتفع خام برنت 2.62 دولار بما يعادل 4.2% ليبلغ سعر التسوية 64.57 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8 بالمئة أمس الأول الخميس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.41 دولار أو 4.1% لتجري تسويته عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3% في اليوم السابق.

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قناة السويس
النفط
أسعار النفط

أحدث التعليقات

سالم
الموقع مايفتح شركة الدفة
رااايق
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ابو وليد
ماعنده مؤهلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان يسلط على كل من يتبع خلق الله ويسعى في اذاهم

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