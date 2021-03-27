أبل تصدر تحديثا طارئا بسبب ثغرة أمنية خطيرة

وكالات (صدى):
أصدرت شركة أبل، تحديثا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، من أجل إصلاح عيب برز في محرك المتصفح الرئيسي "سفاري" ومتصفحات أخرى.
وقالت مواقع تقنية أن الشركة الأميركية على علم بوجود ثغرة جرى استغلالها من طرف البعض لاختراق هواتف آيفون وأجهزة آيباد، فيما لم تتوفر الكثير من التفاصيل حول حجم الاختراق ونطاقه.
وأضافت إن التحديث الذي أرسل إلى المستخدمين في أنظمة iOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 سيؤدي إلى إصلاح المشكلة الأمنية.
وتسمى هذه المشكلة الأمنية بـ Zero-day، لكون مكتشف الثغرة لا يترك أي يوم يمر دون أن يستغله في هجمات، لكونه في سباق مع الزمن، فإذا اكتشفت الثغرة، سدت الأبواب أمام الاختراق، ويعتمد هذا النوع من الهجمات الإلكترونية على ثغرات أمنية في التطبيقات لا تكون معلومة لدى مطوريها.