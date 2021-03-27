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أبل تصدر تحديثا طارئا بسبب ثغرة أمنية خطيرة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1305
أبل تصدر تحديثا طارئا بسبب ثغرة أمنية خطيرة

وكالات (صدى):
أصدرت شركة أبل، تحديثا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، من أجل إصلاح عيب برز في محرك المتصفح الرئيسي "سفاري" ومتصفحات أخرى.

وقالت مواقع تقنية أن الشركة الأميركية على علم بوجود ثغرة جرى استغلالها من طرف البعض لاختراق هواتف آيفون وأجهزة آيباد، فيما لم تتوفر الكثير من التفاصيل حول حجم الاختراق ونطاقه.

وأضافت إن التحديث الذي أرسل إلى المستخدمين في أنظمة iOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 سيؤدي إلى إصلاح المشكلة الأمنية.

وتسمى هذه المشكلة الأمنية بـ Zero-day، لكون مكتشف الثغرة لا يترك أي يوم يمر دون أن يستغله في هجمات، لكونه في سباق مع الزمن، فإذا اكتشفت الثغرة، سدت الأبواب أمام الاختراق، ويعتمد هذا النوع من الهجمات الإلكترونية على ثغرات أمنية في التطبيقات لا تكون معلومة لدى مطوريها.

Time واتساب
أبل
آيفون

أحدث التعليقات

سالم
الموقع مايفتح شركة الدفة
رااايق
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ابو وليد
ماعنده مؤهلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان يسلط على كل من يتبع خلق الله ويسعى في اذاهم

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