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نصائح مهمة للطلاب لاجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني

Time منذ 27 دقيقة
Views 1474
نصائح مهمة للطلاب لاجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني

الرياض (صدى):
يستعد طلاب المدارس لاختبارات الفصل الدراسي خلال أسبوعين وسط قلق وتوتر نفسي كالمعتاد من الاختبارات خاصة في ظل جائحة كورونا.

ووجه البروفيسور مارك رودريغيز كاسترو 8 نصائح للطلاب في جميع المراحل قبيل الاختبارات، حيث شددعلى النوم الصحي وعدم السهر إلى أوقات متأخرة من الليل، لأن قلة النوم تؤدي إلى عدم التركيز، والإصابة بالتشتت أثناء الامتحانات.

وشدد على التقليل من تناول الوجبات الدسمة التي تؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل، والحرص على تناول الوجبات الخفيفة ذات القيمة الغذائية العالية، مؤكدا على ممارسة التمرينات الرياضية لتنشيط الذاكرة.

​و دعا الطلاب بإنجاز اختبار تجريبي لأنفسهم لأنه يساعد على اكتشاف الثغرات في التحصيل الدراسي، وأكد على التقليل من مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تؤثر بشكل سلبي على أداء الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

Time واتساب
وزارة التعليم
الامتحانات
الفصل الدراسي الثاني

أحدث التعليقات

سالم
الموقع مايفتح شركة الدفة
رااايق
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ابو وليد
ماعنده مؤهلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان يسلط على كل من يتبع خلق الله ويسعى في اذاهم

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