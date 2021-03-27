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أمين الشرقية يوجه بالتجهيز لتطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لشهر رمضان

Time منذ 36 دقيقة
Views 1613
أمين الشرقية يوجه بالتجهيز لتطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لشهر رمضان

الرياض (صدى):
وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم السبت، بالتجهيز لتطبيق الاجراءات الاحترازية الجديدة لشهر رمضان المبارك التي اقرتها الجهات المختصة والتي تتضمن منع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم.

وأكد "الجبير" على ضرورة تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وبوابات وأعداد المتواجدين فيها، وإغلاق الحدائق الصغيرة، وكذلك تنظيم الفعاليات الرمضانية بأوقات محددة، وبتكثيف الجولات الرقابية ومنع التجمعات الرمضانية في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني.

 

 

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شهر رمضان
أمانة الشرقية
فهد الجبير
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

سالم
الموقع مايفتح شركة الدفة
رااايق
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ابو وليد
ماعنده مؤهلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان يسلط على كل من يتبع خلق الله ويسعى في اذاهم

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