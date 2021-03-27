أبرز المعلومات عن توحيدة بن الشيخ التي احتفل بها جوجل

تونس (صدى):
يحتفي عملاق محركات البحث في الإنترنت "جوجل"، اليوم السبت، بذكرى الراحلة، توحيدة بن الشيخ، أول طبيبة في تونس والمغرب العربي كله؛ حيث أنها رائدة نسوية داخل المجال الطبي وخارجه، إذ ساهمت في حصول النساء على رعاية صحية أفضل.
وشهد الـ27 من مارس عام 2020، قيام الحكومة التونسية بإصدار ورقة نقدية من فئة 10 دنانير تحمل صورة للطبيبة الراحلة، ولذلك يحتفل جوجل بهذه المناسبة، وهذه أول مرة في العالم تظهر فيها طبيبة على ورقة نقدية.
وتعد توحيدة بن الشيخ من مواليد في الـ2 من يناير عام 1909، في العاصمة تونس، وبدعم من والدتها أصبحت في عام 1928، أول فتاة تحصل على شهادة الثانوية العامة، ولم تتوقف توحيدة عند هذا الحد، إذ نالت شهادة في الطب من باريس عام 1936، وهي أول شهادة تحصل عليها امرأة تونسية.
وعادت إلى تونس، حيث فتحت عيادة مجانية تخصصت في تقديم الرعاية للنساء والحوامل، وأصبحت رئيسة قسم الولادة في مستشفى شارل نيكول بالمدينة عام 1955، وفي السبعينيات، أسست أول عيادة لتنظيم الأسرة في تونس، وتوفيت في عام 2010.