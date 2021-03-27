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بالفيديو.. ‏الأمير الوليد بن بدر يكشف سبب رفضه الترشح لرئاسة النصر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏الأمير الوليد بن بدر يكشف سبب رفضه الترشح لرئاسة النصر

ماجد محمد (صدى):
أوضح الأمير الوليد بن بدر سبب عدم الترشح لرئاسة نادي النصر، بعد فترة سعود آل سويلم وكذلك خلال الفترة الحالية.

وقال الأمير الوليد بن بدر أن الوقت كان ضيق جدًا بعد رحيل سعود آل سويلم، وتم تدارك الأمر بترشح الدكتور صفوان السويكت والذي نشكره على ما قدمه مع الفريق وتوج مجهوده ببطولتين وملعب مرسول بارك وضم العديد من اللاعبين الصغار.

وتحدث الأمير الوليد بن بدر عن سبب عدم الترشح حاليًا حيث قال : الحقيقة تعدانا الأمر أنا وبعض الشخصيات الأخرى، وحاليًا يوجد شخصيات مميزة قادرة على إدارة النادي ومنها مسلى آل معمر الذي نتوقع نجاحه .

Time واتساب
نادي النصر
سعود آل سويلم
الأمير الوليد بن بدر

أحدث التعليقات

سالم
الموقع مايفتح شركة الدفة
رااايق
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ابو وليد
ماعنده مؤهلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان يسلط على كل من يتبع خلق الله ويسعى في اذاهم

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