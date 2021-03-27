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وظائف شاغرة في شركة تحكم

Time منذ ساعة
Views 1672
وظائف شاغرة في شركة تحكم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس بمجال المشتريات بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: "مدير المشتريات الفنية"، مشترطة درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، إدارة الأعمال، إدارة المشتريات، إدارة سلسلة الإمداد) أو ما يعادلها.

و اشترطت الشركة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إشرافي، بينما التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .

 

Time واتساب
وظائف
الرياض
شركة تحكم

أحدث التعليقات

سالم
الموقع مايفتح شركة الدفة
رااايق
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ابو وليد
ماعنده مؤهلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان يسلط على كل من يتبع خلق الله ويسعى في اذاهم

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