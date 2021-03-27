وظائف شاغرة في شركة تحكم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس بمجال المشتريات بالرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: "مدير المشتريات الفنية"، مشترطة درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، إدارة الأعمال، إدارة المشتريات، إدارة سلسلة الإمداد) أو ما يعادلها.
و اشترطت الشركة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إشرافي، بينما التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .