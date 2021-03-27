توجه للسماح بحضور الجماهير في نهائي أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اعترام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " اليويفا " السماح للجماهير بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في إسطنبول .
وأكدت أن اليويفا ابتكر بيع تذاكر ذكية عبر الهواتف المحمولة لتقليل خطر انتشار كورونا بين الجماهير على أن يتم الحضور بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 % من سعة الإستاد أي بعدد يصل إلى 9 آلاف مشجع .
ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن اليويفا يترقب القرارات النهائية للحكومة التركية بشأن الضيوف الدوليين والسعة إلا أن هناك حالة من التفاؤل بتيسيير الإجراءات .