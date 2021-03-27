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توجه للسماح بحضور الجماهير في نهائي أبطال أوروبا

Time منذ ساعة
Views 1679
توجه للسماح بحضور الجماهير في نهائي أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اعترام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " اليويفا " السماح للجماهير بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في إسطنبول .

وأكدت أن اليويفا ابتكر بيع تذاكر ذكية عبر الهواتف المحمولة لتقليل خطر انتشار كورونا بين الجماهير على أن يتم الحضور بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 % من سعة الإستاد أي بعدد يصل إلى 9 آلاف مشجع .

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن اليويفا يترقب القرارات النهائية للحكومة التركية بشأن الضيوف الدوليين والسعة إلا أن هناك حالة من التفاؤل بتيسيير الإجراءات .

 

Time واتساب
دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا

أحدث التعليقات

سالم
الموقع مايفتح شركة الدفة
رااايق
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ابو وليد
ماعنده مؤهلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان يسلط على كل من يتبع خلق الله ويسعى في اذاهم

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