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جونسون وبايدن يتفقان: لابد أن تعود إيران للالتزام بالاتفاق النووي

Time منذ ساعة
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جونسون وبايدن يتفقان: لابد أن تعود إيران للالتزام بالاتفاق النووي

وكالات (صدى):
أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الجمعة، عن قلقهما إزاء رد فعل الصين على فرض عقوبات عليها وقالا إن إيران لابد أن تعود للالتزام بالاتفاق النووي.

وأوضح متحدث باسم جونسون: "اتفق الزعيمان على ضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي"، مضيفًا: "فيما يتعلق بالصين، تناول رئيس الوزراء والرئيس (بايدن) الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون في وقت سابق من الأسبوع الجاري لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وعبرا عن قلقهما حيال العمل الانتقامي الذي قامت به الصين".

وكان معهد الدفاع عن الديمقراطية، قد حذر من عمليات سرية تقوم بها إيران داخل منشأتها لتطوير أسلحة نووية كما أكدت أن المنظمات الدولية المعنية بتفتيش المنشآت النووية فشلت في الإبلاغ عن هذه المنشآت واعتمدت على المعلومات الاستخبارية الأجنبية وهو ما على إدارة جو بايدن عدم تجاهله.

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بريطانيا
الاتفاق النووي
جو بايدن
بوريس جونسون

أحدث التعليقات

سالم
الموقع مايفتح شركة الدفة
رااايق
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
ابو وليد
ماعنده مؤهلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اسئل الله العلي العظيم ان يسلط على كل من يتبع خلق الله ويسعى في اذاهم

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