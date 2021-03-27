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بوينغ تستعد لـ تسليم طائرات 787 دريملاينر بعد 5 أشهر من التوقف

Time منذ 37 دقيقة
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بوينغ تستعد لـ تسليم طائرات 787 دريملاينر بعد 5 أشهر من التوقف

واشنطن (صدى):
تستعد شركة تصنيع الطائرات الأمريكية مُتعددة الجنسيات بوينغ لتسليم طائراتها 787 دريملاينر، ما يمثل خطوة نحو تجاوز مشكلات الإنتاج في الطائرة ذات الجسم العريض.

وأوضحت متحدثة باسم الخطوط الجوية المتحدة، مقرها في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، أن الشركة استلمت طائرة 787 دريملاينر الجمعة الماضية، وتوقعت استلام طائرة أخرى في أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

كانت بوينغ علقت تسليم طائرات 787 دريملاينر في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من أوجه القصور في الجودة الإنتاجية والتي أدت إلى تكثيف الرقابة وأعاقت قدرة بوينغ على جني الأموال في ظل جائحة كوفيد-19 التي أضرت الطلب على السفر جواً والطائرت التي تنتجها.

ورفض متحدثاً باسم بوينغ التعليق على وتيرة تسليم الطلبات المتأخرة لشراء طائرات 787 دريملاينر، والتي تُنتج بمعجل خمس طائرات شهرياً.

وقال المتحدث باسم بوينغ إن الشركة أجرت مراجعة دقيقة للعديد من جوانب برنامج 787 دريملاينر لضمان أن تستوفي الطائرات المُسلمة حديثاً جميع المتطلبات التنظمية وأعلى معايير الجودة للشركة.

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شيكاغو
بوينغ
787 دريملاينر

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محمد الجهني
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ابو علي
ليه يطالبون بمحاسبته دام سمحو بالاختلاط يتحملون نتايجه تقرب النار من البنزين وتقول لا يسير حريق ما تجي
نجاة محمد
حسبي الله و نعم الوكيل دا قتل عمد يستاهل القصاص وربنا يرحم المقتول
نجاة محمد
سبحان الله انكتب لها عمر جدبد و ما كان يومها
نجاة محمد
كل دا من عملك ربي يصلحك

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