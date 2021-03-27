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أم تناشد بالبحث عن ابنها المفقود بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1945
أم تناشد بالبحث عن ابنها المفقود بالرياض

الرياض (صدى):
فقدت أم ابنها منذ الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة، في الرياض، مناشدة مساعدتها في البحث عنه.

وتصدر وسم " مفقود الرياض " بتويتر، وسط مناشدات بالمساعدة في البحث عن الطفل المفقود والتواصل مع الأم.

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الرياض
مفقود

أحدث التعليقات

محمد الجهني
عائلة واحدة مكونه من 6 وضمانهم 2424 إيجار 1000 قسط سياره 855 قسط بنك الاسره 1000 كهرباء 800 نت 300 ماذا ياكلون اجيب ياوزارة الموارد البشرية الله يفرجها ع كل مسلم طيب أعطونا المقطوعة ممكن تمشي شويه
ابو علي
ليه يطالبون بمحاسبته دام سمحو بالاختلاط يتحملون نتايجه تقرب النار من البنزين وتقول لا يسير حريق ما تجي
نجاة محمد
حسبي الله و نعم الوكيل دا قتل عمد يستاهل القصاص وربنا يرحم المقتول
نجاة محمد
سبحان الله انكتب لها عمر جدبد و ما كان يومها
نجاة محمد
كل دا من عملك ربي يصلحك

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