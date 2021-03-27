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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل ( تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول مساءً على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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الطقس

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مؤلم ومؤسف حقا ما يجري الآن من إعلام بالعجز رغم القدرة بسبب الإقصاء الظالم وإلا كان لكل حادثة حديث لكن قدر الله وما شاء فعل
د محمد ماجد بخش
الإاكترون يمثل لكلا الوحدتين الثقالية والمغناطيسية وهذا مفهوم خاطيء لكنه يعد تمريرا لتوحيد تمثيى ذرات العناصر بتمثيل وحدات العناصر العددية بعد تعريف وحدة العنصر العددية مجددا بثقالة وحدة العنصر المغناطيسية
شيخين١
ياخي مانسيت انك كنت ظيف شرف فقط بس الي عرفناة انك خذيت معك القران والتمر نبغى نعرف وش الانجاز الي طلعت فية من هالرحلة الي ازعجنا فيها الاعلام نبغى نعرف انجازك بس قول رحلة ترفيهية للفضاء وخلصنا الشباب وصلو المريييييييييخ واحنا نتكلم عن رحلة ترفيهية من الثمانينيت
د محمد ماجد بخش
فارق الثمانية وحدات إن كان يمثل لمجموع الذرات كان وحدة مغناطيسية وإن كان فارق الثمانية العددي يمثل لمجموع وحدات العناصر كان وحدة ثقالية ممثلة بوحدة العنصر المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
ما نؤكد عليه ونقرره هو أن مجموع وثبات وحدات الثقالة الفراغية العددية الممثلة لوحدة الثقل = وحدة بناء الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الذرة & أي وعدد وحدات الثقالة المكافئة لوحدة الثقل لا وحدات الثقالة البنائية الممثلة بوحدة الكتلة الذرية

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