ابن مذيكر المطيري ينافس آل معمر على رئاسة النصر

ماجد محمد (صدى):
دخل غانم بن مذيكر المطيري المنافسة على رئاسة النصر أمام مسلي آل معمر، حيث تقدم بأوراق ترشحه رسميًّا إلى لجنة الانتخابات مع إغلاق فترة الترشح.
وقال المطيري أمس الجمعة: " بفضل من الله وبرغبة من جمهور النصر العالمي، وبطلب من العضو الداعم لي فقد تقدمت بملف الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر وأسال الله لنا التوفيق بهذه الخطوة وأن نكمل المسيرة في الإنجازات".
ويتنافس ابن مذيكر المطيري وآل معمر على رئاسة النصر لأربعة أعوام مقبلة في الجمعية العمومية التي ستعقد الخميس المقبل، ويعقبها الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية الجمعة.
ويتم النظر في الطعون السبت 3 إبريل المقبل، ومن ثم اعتماد مجلس الإدارة من وزير الرياضة.
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