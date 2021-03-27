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جمال عارف عن يوسف عنبر: "كيف نحرم مدرب وطني من تقديم المفيد"

Time منذ 51 دقيقة
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جمال عارف عن يوسف عنبر: "كيف نحرم مدرب وطني من تقديم المفيد"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف على قرار اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم، برفض طلب الأهلي بتعيين يوسف عنبر مدرباً للفريق.

وقال عارف: " لا أعرف لماذا ترفض الإدارة الفنية في اتحاد الكرة تدريب يوسف عنبر للأهلي طالما أن نادي البكيرية وافق على استقالته".

وتابع: " القرار حتى وإن كان ملزما على الجميع، إلا أن مثل ذلك يطبق على من يرفض ناديه السابق على تدريب أي نادي آخر ".

وتسائل عارف: " كيف نحرم مدرب وطني من عمل يمكن ان يقدم المفيد له كمدرب سعودي؟ " .

يذكر أن اللجنة الفنية بالاتحاد استندت في قرارها على اللوائح والأنظمة التي تمنع المدرب من تدريب ناديين في موسم واحد، حيث تولى تدريب نادي البكيرية في بداية الموسم الجاري، ولا يحق له تولي التدريب في ناد آخر في نفس الموسم.

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جمال عارف
اتحاد كرة القدم
يوسف عنبر

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