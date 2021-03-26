مرض غامض يثير الرعب في نيجيريا

أبوجا (صدى):
أسفر مرض غامض عن وفاة تلميذ في نيجيريا، وإصابة 30 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، الأمر الذي أثار الرعب من تفشي مرض جديد.
وفتح مسؤولو الصحة في نيجيريا تحقيقا في المرض الذي لم يتم تحديده بعد، بعد أن ضرب مدرسة داخلية في سوكوتو.
ونفى أحمد عبد الرحمن مدير الصحة العامة في سوكوتو، مزاعم بأن "المرض يمكن أن يكون التهاب السحايا، وقتل عددا غير محدد من الطلاب".
وقال عبد الرحمن إن: " جميع الطلاب الثلاثين الذين دخلوا المستشفى اليوم قد عولجوا وخرجوا من المستشفى. وقد أخذت وزارة الصحة بالولاية عينات من الأطفال المرضى للتحقق من أسباب وطبيعة المرض".