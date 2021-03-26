الأعداد السابقة للصحيفة

مرض غامض يثير الرعب في نيجيريا

Time منذ 17 دقيقة
Views 1291
مرض غامض يثير الرعب في نيجيريا

أبوجا (صدى):
أسفر مرض غامض عن وفاة تلميذ في نيجيريا، وإصابة 30 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، الأمر الذي أثار الرعب من تفشي مرض جديد.

وفتح مسؤولو الصحة في نيجيريا تحقيقا في المرض الذي لم يتم تحديده بعد، بعد أن ضرب مدرسة داخلية في سوكوتو.

ونفى أحمد عبد الرحمن مدير الصحة العامة في سوكوتو، مزاعم بأن "المرض يمكن أن يكون التهاب السحايا، وقتل عددا غير محدد من الطلاب".

وقال عبد الرحمن إن: " جميع الطلاب الثلاثين الذين دخلوا المستشفى اليوم قد عولجوا وخرجوا من المستشفى. وقد أخذت وزارة الصحة بالولاية عينات من الأطفال المرضى للتحقق من أسباب وطبيعة المرض".

Time واتساب
نيجيريا
مرض غامض

أحدث التعليقات

بلبل البحر
اللهم انتصر لخليلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابوفايز
شربها ذيبات
اسعد الدلخ
مصدر معلوماتك كتب علم النفس التي كتبها علماء النفس الغربيين ... و انت بنفسك قلت انهم بالغرب لا يعترفون بوجود الجن وبالتالي تأثيره على النفس البشريه.....؟ اذا ارسلت لك مقاطع لكم جني ناشبين بحلقي ......؟ الن تكون دليل علمي موثق كافي لنسف اغلب نظريات علم النفس على مدى قرون...؟
ابو محمد 😎 ✍️
سددوا ثغراتكم والا لاترغون بعد الذبح ..
دآنـــــــہہ
تلمحون عشان تقفلون المساجد قفلوا الكافيهات والمولات البلاوي فيها 😩

أخر الأخبار

مرض غامض يثير الرعب في نيجيريا
مرض غامض يثير الرعب في نيجيريا
Time منذ 17 دقيقة Views 1291
تقرير النيابة العامة المصرية بشأن حادث قطاري سوهاج
تقرير النيابة العامة المصرية بشأن حادث قطاري سوهاج
Time منذ 37 دقيقة Views 1570
سالم الأحمدي : لن أجدد مع عمر السومة بـ30 مليون ولن أنتظر ردة الفعل
سالم الأحمدي : لن أجدد مع عمر السومة بـ30 مليون ولن أنتظر ردة الفعل
Time منذ 52 دقيقة Views 399
أحمد أشرف : أنا فضلت الانتقال للفيصلي بدلاً من البقاء في دكة الهلال
أحمد أشرف : أنا فضلت الانتقال للفيصلي بدلاً من البقاء في دكة الهلال
Time منذ 54 دقيقة Views 345
تحذير هام من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا
تحذير هام من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا
Time منذ 57 دقيقة Views 1820
إيرانية تعدم والدتها
إيرانية تعدم والدتها
Time منذ ساعة Views 671
الحبيب: غيرة الأطفال قد تصل للقتل..و "القعدة حبه رعدة" مثل خاطئ
الحبيب: غيرة الأطفال قد تصل للقتل..و "القعدة حبه رعدة" مثل خاطئ
Time منذ ساعة Views 1531
دونيس مدرب الوحدة : سعيد بعودتي للسعودية من جديد
دونيس مدرب الوحدة : سعيد بعودتي للسعودية من جديد
Time منذ ساعة Views 638
اليوم السبت.. العالم يشارك في ساعة الأرض عبر إطفاء الإنارة
اليوم السبت.. العالم يشارك في ساعة الأرض عبر إطفاء الإنارة
Time منذ ساعتين Views 515
مبارك الشهري : ملعب مرسول بارك يسبب ألم للهلاليين
مبارك الشهري : ملعب مرسول بارك يسبب ألم للهلاليين
Time منذ ساعتين Views 532