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تقرير النيابة العامة المصرية بشأن حادث قطاري سوهاج

Time منذ 37 دقيقة
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تقرير النيابة العامة المصرية بشأن حادث قطاري سوهاج

القاهرة (صدى):
أصدرت النيابة العامة في مصر، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بيانا بشأن حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، الذي أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.

وأمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات الحادث، منعها "سرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما، ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة، وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها".

ووجّه النائب العام بسماع شهادة مسؤولين بهيئة سكك حديد مصر، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسة للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

وقرر ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا، للانتقال لمكان الحادث وفحص القطارين وبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.

وأوضح النائب العام "المهام المنوطة باللجنة وصولا لذلك، بتحديد مهمة القطارين والمسئول عنهما، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث، وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار، والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث، وصولا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها".

وطالب النائب العام بـ"فحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي) ونظام (DEAD MAN DEVICE) ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث، والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وأيضا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذلك بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها".

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مصر
النيابة العامة المصرية
حادثة قطار

أحدث التعليقات

بلبل البحر
اللهم انتصر لخليلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابوفايز
شربها ذيبات
اسعد الدلخ
مصدر معلوماتك كتب علم النفس التي كتبها علماء النفس الغربيين ... و انت بنفسك قلت انهم بالغرب لا يعترفون بوجود الجن وبالتالي تأثيره على النفس البشريه.....؟ اذا ارسلت لك مقاطع لكم جني ناشبين بحلقي ......؟ الن تكون دليل علمي موثق كافي لنسف اغلب نظريات علم النفس على مدى قرون...؟
ابو محمد 😎 ✍️
سددوا ثغراتكم والا لاترغون بعد الذبح ..
دآنـــــــہہ
تلمحون عشان تقفلون المساجد قفلوا الكافيهات والمولات البلاوي فيها 😩

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