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الحبيب: غيرة الأطفال قد تصل للقتل..و "القعدة حبه رعدة" مثل خاطئ

Time منذ 7 دقائق
Views 1184
الحبيب: غيرة الأطفال قد تصل للقتل..و "القعدة حبه رعدة" مثل خاطئ

متابعة أميرة خالد (صدى):
حذر استشاري الطب النفسي، الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، من خطورة غيرة الطفل الكبير من الطفل الصغير، منوهًا أنها قد تصل في بعض الأحيان إلى القتل.

وقال الحبيب خلال برنامج " يا هلا ": " كلما كان الطفل قبل المولود الجديد صغيرا ربما يتعدى عليه وقد يؤدي لموته، لأنه لا يفرق بين الموت والحياة، ممكن يحط وسائد عليه ويموته " .

وقدم الحبيب روشتة نفسية للتعامل مع الغيرة بين الأطفال، قائلا: " إذا أقبل المولود الجديد يجب ألا ينقص ما كان يحصل عليه الكبير من اهتمام ".

وتابع: " المولود الجديد أغلب وقته نايم ليش احطه في حضني طول الوقت؟ " ،موضحًا أنه في تلك الفترة احتياجات الطفل الكبير من اهتمام بالطعام والشراب أكثر من الصغير.

ولفت إلى أهمية أن تكون العناية بالطفل الجديد بعيدا عن رؤية الكبير، أو إشراكه في العناية بأخيه الصغير، ومكافأته على ذلك، مضيفا:" لكن لا أجعله يتفرد بالصغير أبدًا ".

وعن المثل القديم " القعدة حبه رعدة "، رأى الحبيب أنه مثالا خاطئ، مؤكدًا أن كل طفل له حقه من الحب مستقلا عن الآخر.

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الاطفال
غيرة الاطفال

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. يالها من سلقة جرباء ، خايفه يجيها الدور ...
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ، انا طفيت لمبات البيبان اللي على الشارع ولمبات الحوش والخيمه حتى .. .. التعاون زين ..
محمد الشمري
ركزو في الحبل اينا اختفي في المقطع الثالث توقع تدريب
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. درس ثمين .. .. قالوا // كل طيحه تعليمه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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