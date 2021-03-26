الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين

Time منذ 38 دقيقة
Views 1521
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

Time واتساب
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تصادم قطارين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
سوهاج

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انه نمر بارد وجه .. ولا عنده سالفه حتى ..
ابو محمد 😎 ✍️
سمعت انه تخريب في فرامل القطار مما اسفر عن الحادث المؤسف .. .. الله يرحم الموتى ويشفي المصابين .. آمين ..
اسعد الدلخ
الحل عندي بإذن الله... وخلو العميل يعطي اي معلومه..فمع هذا الحل يستحيل الاحتيال على اي عميل..
اسعد الدلخ
معليش... انا شفت المقطع الذي يشرح طريقه الاحتيال ... الخطأ منكم وهو خطأ تقني وليس من العميل لانه اعطى معلومه... فلا تضعو عليه اللوم... هناك تفاصيل عن ثغرات لديكم تحتاج لتقويم..
اسعد الدلخ
ما جبت جديد... هذا النوع من الرجال معروف من الازل... انه الديوث ... والديوث بالغالب يتصفق ويتلذذ بذلك..

أخر الأخبار

اكتشاف وسيلة قد تساعد في علاج الإجهاض المتكرر لدي النساء
اكتشاف وسيلة قد تساعد في علاج الإجهاض المتكرر لدي النساء
Time منذ 5 دقائق Views 1086
بالفيديو..زارا البلوشي : أبغى أرتبط برجل قد كلمته
بالفيديو..زارا البلوشي : أبغى أرتبط برجل قد كلمته
Time منذ 13 دقيقة Views 278
مصر تعلن تحريك جزء بسيط من السفينة الجانحة وبدء عمليات التعويم
مصر تعلن تحريك جزء بسيط من السفينة الجانحة وبدء عمليات التعويم
Time منذ 32 دقيقة Views 1530
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين
Time منذ 38 دقيقة Views 1521
بالفيديو .. الحبيب: بعض الأزواج لا يغارون وشخص آخر يتلذذ بأن زوجته تخونه
بالفيديو .. الحبيب: بعض الأزواج لا يغارون وشخص آخر يتلذذ بأن زوجته تخونه
Time منذ 44 دقيقة Views 1704
مواطنة ومحاولة ترويض الخيل
مواطنة ومحاولة ترويض الخيل
Time منذ ساعة Views 412
مغربية من الباديه تكسر الحطب بتصلح الغداء
مغربية من الباديه تكسر الحطب بتصلح الغداء
Time منذ ساعة Views 457
طبيب يوضح فوائد لقاح الكورونا
طبيب يوضح فوائد لقاح الكورونا
Time منذ ساعة Views 400
مدرب روماني على رادار الأهلي خلفاً لـ "فلادان"
مدرب روماني على رادار الأهلي خلفاً لـ "فلادان"
Time منذ ساعة Views 1788
بالصور..الهلال يستأنف تدريباته بمناورة فنية وتطبيقات تكتيكية
بالصور..الهلال يستأنف تدريباته بمناورة فنية وتطبيقات تكتيكية
Time منذ ساعة Views 1555