الأعداد السابقة للصحيفة

مصر تعلن تحريك جزء بسيط من السفينة الجانحة وبدء عمليات التعويم

Time منذ 32 دقيقة
Views 1528
مصر تعلن تحريك جزء بسيط من السفينة الجانحة وبدء عمليات التعويم

القاهرة (صدى):
أعلنت هيئة قناة السويس في مصر مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

 

وذكر رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة فى مقدمتهم القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأضاف أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

 

ونجحت محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، فى تحريك جزء بسيط منها، لكنها لم تنجح عملية التعويم بشكل كامل حتى الآن، وسط محاولات لإعادة تعويمها.

وتضمنت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160طن، وعزت عادل.

وانتهت عمليات التكريك الخاصة التى تشرف عليها قناة السويس، فى مقدمة السفينة الجانحة بالقناة، فى النقطة 151 ترقيم، بعد إزالة وتكريك 20 ألف متر مكعب من الرمال.

Time واتساب
مصر
السفينة الجانحة
هيئة قناة السويس
عمليات التعويم

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انه نمر بارد وجه .. ولا عنده سالفه حتى ..
ابو محمد 😎 ✍️
سمعت انه تخريب في فرامل القطار مما اسفر عن الحادث المؤسف .. .. الله يرحم الموتى ويشفي المصابين .. آمين ..
اسعد الدلخ
الحل عندي بإذن الله... وخلو العميل يعطي اي معلومه..فمع هذا الحل يستحيل الاحتيال على اي عميل..
اسعد الدلخ
معليش... انا شفت المقطع الذي يشرح طريقه الاحتيال ... الخطأ منكم وهو خطأ تقني وليس من العميل لانه اعطى معلومه... فلا تضعو عليه اللوم... هناك تفاصيل عن ثغرات لديكم تحتاج لتقويم..
اسعد الدلخ
ما جبت جديد... هذا النوع من الرجال معروف من الازل... انه الديوث ... والديوث بالغالب يتصفق ويتلذذ بذلك..

أخر الأخبار

اكتشاف وسيلة قد تساعد في علاج الإجهاض المتكرر لدي النساء
اكتشاف وسيلة قد تساعد في علاج الإجهاض المتكرر لدي النساء
Time منذ 5 دقائق Views 1086
بالفيديو..زارا البلوشي : أبغى أرتبط برجل قد كلمته
بالفيديو..زارا البلوشي : أبغى أرتبط برجل قد كلمته
Time منذ 13 دقيقة Views 278
مصر تعلن تحريك جزء بسيط من السفينة الجانحة وبدء عمليات التعويم
مصر تعلن تحريك جزء بسيط من السفينة الجانحة وبدء عمليات التعويم
Time منذ 32 دقيقة Views 1528
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين
Time منذ 38 دقيقة Views 1519
بالفيديو .. الحبيب: بعض الأزواج لا يغارون وشخص آخر يتلذذ بأن زوجته تخونه
بالفيديو .. الحبيب: بعض الأزواج لا يغارون وشخص آخر يتلذذ بأن زوجته تخونه
Time منذ 44 دقيقة Views 1699
مواطنة ومحاولة ترويض الخيل
مواطنة ومحاولة ترويض الخيل
Time منذ 59 دقيقة Views 408
مغربية من الباديه تكسر الحطب بتصلح الغداء
مغربية من الباديه تكسر الحطب بتصلح الغداء
Time منذ ساعة Views 457
طبيب يوضح فوائد لقاح الكورونا
طبيب يوضح فوائد لقاح الكورونا
Time منذ ساعة Views 396
مدرب روماني على رادار الأهلي خلفاً لـ "فلادان"
مدرب روماني على رادار الأهلي خلفاً لـ "فلادان"
Time منذ ساعة Views 1788
بالصور..الهلال يستأنف تدريباته بمناورة فنية وتطبيقات تكتيكية
بالصور..الهلال يستأنف تدريباته بمناورة فنية وتطبيقات تكتيكية
Time منذ ساعة Views 1555