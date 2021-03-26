مصر تعلن تحريك جزء بسيط من السفينة الجانحة وبدء عمليات التعويم

القاهرة (صدى):
أعلنت هيئة قناة السويس في مصر مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.
وذكر رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة فى مقدمتهم القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".
وأضاف أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.
ونجحت محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، فى تحريك جزء بسيط منها، لكنها لم تنجح عملية التعويم بشكل كامل حتى الآن، وسط محاولات لإعادة تعويمها.
وتضمنت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160طن، وعزت عادل.
وانتهت عمليات التكريك الخاصة التى تشرف عليها قناة السويس، فى مقدمة السفينة الجانحة بالقناة، فى النقطة 151 ترقيم، بعد إزالة وتكريك 20 ألف متر مكعب من الرمال.