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"البنك المركزي" يوضح ما أثير حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال

Time منذ ساعة
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"البنك المركزي" يوضح ما أثير حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال

الرياض (صدى):
أوضح البنك المركزي السعودي أنه تابع ما أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

 

وقال إن البنك المركزي قام فوراً بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.

 

وقد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من كافة الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأكد البنك المركزي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته، مشدداً أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة؛ فمن اللازم سرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة ساما تهتم على الرابط الآتي: www.samacares.sa

Time واتساب
عملية احتيال
البنك المركزي السعودي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انه نمر بارد وجه .. ولا عنده سالفه حتى ..
ابو محمد 😎 ✍️
سمعت انه تخريب في فرامل القطار مما اسفر عن الحادث المؤسف .. .. الله يرحم الموتى ويشفي المصابين .. آمين ..
اسعد الدلخ
الحل عندي بإذن الله... وخلو العميل يعطي اي معلومه..فمع هذا الحل يستحيل الاحتيال على اي عميل..
اسعد الدلخ
معليش... انا شفت المقطع الذي يشرح طريقه الاحتيال ... الخطأ منكم وهو خطأ تقني وليس من العميل لانه اعطى معلومه... فلا تضعو عليه اللوم... هناك تفاصيل عن ثغرات لديكم تحتاج لتقويم..
اسعد الدلخ
ما جبت جديد... هذا النوع من الرجال معروف من الازل... انه الديوث ... والديوث بالغالب يتصفق ويتلذذ بذلك..

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