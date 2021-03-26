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بالفيديو..الأمير سلطان بن سلمان يروي قصة أخذ التمر معه في المكوك إلى الفضاء

Time منذ 4 دقائق
Views 1264
بالفيديو..الأمير سلطان بن سلمان يروي قصة أخذ التمر معه في المكوك إلى الفضاء

عادل الحربي (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، قصة أخذ التمر معه إلى الفضاء خلال رحلته في المكوك ديسكفري عام 1405هـ - 1985م.

وقال الأمير سلطان بن سلمان إنه كان يأخذ معه تمر المدينة المحشو بالفستق، مشيرًا إلى أن العاملين في الموقع أحبوا تناوله.

وأضاف : وبعدها زاد عدد محبي التمر بعد أن علموا أنه لذيذ ومجانًا، فوضعت ورقة تدعوهم لأخذه هدية.

وتابع : وعلم الملك فهد بالقصة وكان سعيد جدًا، ثم ورد اتصال من السفارة بأن هناك شحنة من التمر سترسَل لمكان التدريب، على شرط أن يؤخذ منها في الرحلة إلى الفضاء.

واستكمل : وأصر أفراد الفريق العلمي على أخذ التمر في المكوك للاستمتاع بأكله.

Time واتساب
الأمير سلطان بن سلمان
قصة التمر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اللهم انتقم منهم واكفنا بهم بما شئت .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يحمينا وذرياتنا من شر ومسبباته .. آمين ..
abdul
اكيد الاخونجة وسلطان العثمان والحوثي هم وراء هذا التصادم القطاري. اليس كذالك يا سعادة المشير؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
abdul
"...لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر". طبعا، المجانين والمفسدون والمخاطرون بحياتهم دائما موجودون في اي مكان في العالم.

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