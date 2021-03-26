النصر : إغلاق باب الترشح لرئاسة النادي

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن إغلاق باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي، والذي استمر على مدار أيام.
وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الرياضة بحل المجلس برئاسة صفوان السويكت، حيث من المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، يوم الأربعاء الموافق 1442/08/18.
وأوضح النادي أن موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية سيكون يوم الخميس 1442/08/19، على أن يكون الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، يوم الجمعة الموافق 1442/08/20.
ويذكر أنه سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم السبت الموافق 1442/08/21 ومن ثم اعتماد مجلس الإدارة الجديد من صاحب السمو الملكي، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.