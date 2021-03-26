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النصر : إغلاق باب الترشح لرئاسة النادي

Time منذ 26 دقيقة
Views 1545
النصر : إغلاق باب الترشح لرئاسة النادي

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن إغلاق باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي، والذي استمر على مدار أيام.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الرياضة بحل المجلس برئاسة صفوان السويكت، حيث من المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، يوم الأربعاء الموافق 1442/08/18.

وأوضح النادي أن موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية سيكون يوم الخميس 1442/08/19، على أن يكون الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، يوم الجمعة الموافق 1442/08/20.

ويذكر أنه سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم السبت الموافق 1442/08/21 ومن ثم اعتماد مجلس الإدارة الجديد من صاحب السمو الملكي، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

Time واتساب
نادي النصر
صفوان السويكت

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اللهم انتقم منهم واكفنا بهم بما شئت .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يحمينا وذرياتنا من شر ومسبباته .. آمين ..
abdul
اكيد الاخونجة وسلطان العثمان والحوثي هم وراء هذا التصادم القطاري. اليس كذالك يا سعادة المشير؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
abdul
"...لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر". طبعا، المجانين والمفسدون والمخاطرون بحياتهم دائما موجودون في اي مكان في العالم.

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