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المريسل يوجه رسالة لـ"الاتحاد" قبل مواجهة الهلال

Time منذ 52 دقيقة
Views 1875
المريسل يوجه رسالة لـ"الاتحاد" قبل مواجهة الهلال

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى نادي الاتحاد بشأن المباراة التي سيخوضها الأخير أمام نادي الهلال في 9 إبريل المقبل.

وأكد الإعلامي أن كل النتائج التي توقعها عن الجولة الماضية حدثت،ما عدا مباراة الاتحاد والرائد، وكان ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت.

وتمنى "المريسل" ألا تؤثر نتيجة مباراة الاتحاد والهلال على العمل داخل قلعة الاتحاد قبل خوض نهائي البطولة العربية أمام الرجاء.

يذكر أن المباراة التي ستقام بين الاتحاد والهلال ستكون ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
نادي الهلال
نادي الاتحاد
عبد العزيز المريسل

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اللهم انتقم منهم واكفنا بهم بما شئت .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يحمينا وذرياتنا من شر ومسبباته .. آمين ..
abdul
اكيد الاخونجة وسلطان العثمان والحوثي هم وراء هذا التصادم القطاري. اليس كذالك يا سعادة المشير؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
abdul
"...لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر". طبعا، المجانين والمفسدون والمخاطرون بحياتهم دائما موجودون في اي مكان في العالم.

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