المريسل يوجه رسالة لـ"الاتحاد" قبل مواجهة الهلال

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى نادي الاتحاد بشأن المباراة التي سيخوضها الأخير أمام نادي الهلال في 9 إبريل المقبل.
وأكد الإعلامي أن كل النتائج التي توقعها عن الجولة الماضية حدثت،ما عدا مباراة الاتحاد والرائد، وكان ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت.
وتمنى "المريسل" ألا تؤثر نتيجة مباراة الاتحاد والهلال على العمل داخل قلعة الاتحاد قبل خوض نهائي البطولة العربية أمام الرجاء.
يذكر أن المباراة التي ستقام بين الاتحاد والهلال ستكون ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.