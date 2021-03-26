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بالفيديو..الحج والعمرة: بدأنا باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن

Time منذ ساعة
Views 1685
بالفيديو..الحج والعمرة: بدأنا باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة عن بدء اتخاذ خطوات لخدمة ضيوف الرحمن.

 

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط لقناة "الإخبارية" : بدأنا باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن ونعمل مع العديد من الجهات لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف : سيكون هناك ارتباط بين الوزارة وتطبيق توكلنا للتأكد بأن الجميع حصل على اللقاح لخدمة ضيوف الرحمن.

وتابع: نحن نستعد لاستقبال ضيوف العمرة، في رمضان وهذه الاستعدادات كانت من جميع الجهات، بالإضافة إلى اللالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أصدرت تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة اشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ.

Time واتساب
وزارة الحج والعمرة
ضيوف الرحمن

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اللهم انتقم منهم واكفنا بهم بما شئت .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يحمينا وذرياتنا من شر ومسبباته .. آمين ..
abdul
اكيد الاخونجة وسلطان العثمان والحوثي هم وراء هذا التصادم القطاري. اليس كذالك يا سعادة المشير؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
abdul
"...لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر". طبعا، المجانين والمفسدون والمخاطرون بحياتهم دائما موجودون في اي مكان في العالم.

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