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سجن مواطن تستر على مُقِيمين مقابل 25 ألف ريال سنوياً

Time منذ ساعة
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سجن مواطن تستر على مُقِيمين مقابل 25 ألف ريال سنوياً

عادل الحربي (صدى):
شهّرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيمين من جنسية السورية، وذلك بعد صدر حكم قضائي نهائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر.

وذكرت الوزارة أنه ثبت تمكين المواطن للمقيمين من العمل في مجال صيانة الطرق مقابل 25 ألف ريال سنوياً، ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في سكاكا، على تغريم المخالفين 450 ألف ريال.

كما نص الحكم على السجن 3 أشهر للمتستر وشهر للمتستر عليه الأول، وشهرين للمتستر عليه الثاني، بجانب إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

وأضافت أن الحكم تضمن أيضا إبعاد المتستَّر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

Time واتساب
سكاكا
وزارة التجارة
جرائم التستر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اللهم انتقم منهم واكفنا بهم بما شئت .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يحمينا وذرياتنا من شر ومسبباته .. آمين ..
abdul
اكيد الاخونجة وسلطان العثمان والحوثي هم وراء هذا التصادم القطاري. اليس كذالك يا سعادة المشير؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
abdul
"...لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر". طبعا، المجانين والمفسدون والمخاطرون بحياتهم دائما موجودون في اي مكان في العالم.

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