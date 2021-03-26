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بالفيديو .. "مكافحة المخدرات" تسرد قصة مدمن اعتدى على أسرته وفتاة حاولت الانتحار

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. "مكافحة المخدرات" تسرد قصة مدمن اعتدى على أسرته وفتاة حاولت الانتحار

عادل الحربي (صدى):
استعرض مدير إدارة الدراسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، سليمان للحيدان، النتائج السلبية لإهمال الأسر لمتعاطي مخدرات.

وأضاف، خلال استضافته بقناة الإخبارية، أن إحدى الأسر تهاونت في علاج ابنها المدمن، وبعد فترة ترك المدمن المنزل، ولم تهتم الأسرة بذلك.

وتابع أن بعد مرور فترة من الزمن عاد المدمن إلى المنزل واعتدى على أسرته، مضيفا أن تطور مراحل الأدمان يحول الشخص إلى شخص عنيف.

ونوه بقصة أخرى لفتاة حاولت الانتحار بسبب وصمة أن والدها يتعاطي المخدرات، مشدداً على ضرورة مكافحة المخدرات، وعدم تجاهل الأسر لعلاج فردها المدمن.

Time واتساب
مكافحة المخدرات
سليمان للحيدان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. اللهم انتقم منهم واكفنا بهم بما شئت .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يحمينا وذرياتنا من شر ومسبباته .. آمين ..
abdul
اكيد الاخونجة وسلطان العثمان والحوثي هم وراء هذا التصادم القطاري. اليس كذالك يا سعادة المشير؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
abdul
"...لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر". طبعا، المجانين والمفسدون والمخاطرون بحياتهم دائما موجودون في اي مكان في العالم.

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