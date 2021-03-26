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إيطاليا تستضيف افتتاح أمم أوروبا بحضور الجماهير في الملعب

Time منذ 12 دقيقة
Views 1293
إيطاليا تستضيف افتتاح أمم أوروبا بحضور الجماهير في الملعب

وكالات (صدى):
كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا، أن بلاده ستستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا كما كان مخططاً، وفي حضور جماهير في الملعب.

ويذكر أن البطولة، المؤجلة منذ العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، تنطلق في الملعب الأولمبي في روما يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة بين إيطاليا وتركيا.

وقال جرافينا : "أنا متأكد من أننا سنفتتح بطولة أوروبا في روما ووسط جماهير في الملعب.. لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر".

وأضاف جرافينا: "استثمرنا عامين من الجهد الشاق، ونحن مقتنعون بأنه في 7 أبريل سنقدم الرد لليويفا ولن يتمكن من تجاهله".

وتنافس إيطاليا في المجموعة الأولى ضد تركيا وسويسرا وويلز في روما كما تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة في دور الثمانية.

Time واتساب
إيطاليا
جابرييلي جرافينا
المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اهلك الحوثيين الظالمين بما شئت .. آمين ..
اسعد الدلخ
يعني دحينا التكان فاضي لعقد جديد...؟ انا بوقع معها عقد مسيار .. والمأدم والمأخر والحأ والمستحأ خمستلاف ريال...
غليس ولد رماح
الحمد لله على السلامة وحسبنا الله على من تسبب في إصابتك الله يصيبه برجليه الاثنتين عاجلاً غير آجل بكسر مضاعف أو رباط بالرجلين اللهم آمين
اسعد الدلخ
ولك بالمثل...
نجاة محمد
ان شاء الله يرجعون

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