إيطاليا تستضيف افتتاح أمم أوروبا بحضور الجماهير في الملعب

وكالات (صدى):
كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا، أن بلاده ستستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا كما كان مخططاً، وفي حضور جماهير في الملعب.
ويذكر أن البطولة، المؤجلة منذ العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، تنطلق في الملعب الأولمبي في روما يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة بين إيطاليا وتركيا.
وقال جرافينا : "أنا متأكد من أننا سنفتتح بطولة أوروبا في روما ووسط جماهير في الملعب.. لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر ولكن بالتأكيد ستحضر".
وأضاف جرافينا: "استثمرنا عامين من الجهد الشاق، ونحن مقتنعون بأنه في 7 أبريل سنقدم الرد لليويفا ولن يتمكن من تجاهله".
وتنافس إيطاليا في المجموعة الأولى ضد تركيا وسويسرا وويلز في روما كما تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة في دور الثمانية.