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ضبط خلية إرهابية حوثية في اليمن

Time منذ 52 دقيقة
Views 1581
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ضبط خلية إرهابية حوثية في اليمن

فهمي محمد (صدى):
تمكنت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب، اليوم الجمعة، من ضبط خلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران، وبحوزتها أدوات تستخدم في نشاط الميليشيا الإرهابي في المحافظة.

وقال العميد سليم السياغي، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، إن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة".

وأضاف السياغي "بعد عملية التحري والتدقيق والمتابعة، داهمت قوات الأمن وكر الخلية في أحد المربعات المحيطة بمدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية منذ فترة ظلت تترقب وتتابع نشاط الخلية إلى أن تم مداهمة وكرها اليوم قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين".

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اليمن
خلية إرهابية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اهلك الحوثيين الظالمين بما شئت .. آمين ..
اسعد الدلخ
يعني دحينا التكان فاضي لعقد جديد...؟ انا بوقع معها عقد مسيار .. والمأدم والمأخر والحأ والمستحأ خمستلاف ريال...
غليس ولد رماح
الحمد لله على السلامة وحسبنا الله على من تسبب في إصابتك الله يصيبه برجليه الاثنتين عاجلاً غير آجل بكسر مضاعف أو رباط بالرجلين اللهم آمين
اسعد الدلخ
ولك بالمثل...
نجاة محمد
ان شاء الله يرجعون

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