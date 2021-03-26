ضبط خلية إرهابية حوثية في اليمن

فهمي محمد (صدى):
تمكنت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب، اليوم الجمعة، من ضبط خلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران، وبحوزتها أدوات تستخدم في نشاط الميليشيا الإرهابي في المحافظة.
وقال العميد سليم السياغي، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، إن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة".
وأضاف السياغي "بعد عملية التحري والتدقيق والمتابعة، داهمت قوات الأمن وكر الخلية في أحد المربعات المحيطة بمدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها".
وتابع أن "الأجهزة الأمنية منذ فترة ظلت تترقب وتتابع نشاط الخلية إلى أن تم مداهمة وكرها اليوم قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين".