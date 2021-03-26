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بالفيديو .. موقف مؤثر لمعلمة قدمت دروسها بجوار ابنتها المريضة في الرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. موقف مؤثر لمعلمة قدمت دروسها بجوار ابنتها المريضة في الرياض

الرياض (صدى):
حرصت المعلمة في إحدى مدارس تعليم محافظة رجال ألمع، عايشة آل إبراهيم، على تقديم دروسها، وهي برفقة ابنتها المريضة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وذكرت المعلمة، على حسابها بموقع تويتر، أن ابنتها ترقد ابنتي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث تخضع لعلاج من ورم أصابها.

وأضافت أنه برغم كل العوائق فأنها تواصل تقديم الدروس لطالبات مدرسة "عرمرم، مناشدة الجميع بالدعاء لابنتها المريضة.

ومن جهته، تواصل مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع، أحمد العُمري، مع المعلمة، مطمئناً على صحة ابنتها ومتلمساً احتياجاتهما، داعياً بأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية.

Time واتساب
الرياض
معلمة
مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
محافظة رجال ألمع

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ألله المستعان
اسعد الدلخ
لاحول ولا قوة الا بالله... الله من انزل هذا الداء... فلماذا لا نسأله ان يرفعه... لن تزحم المساجد إلا في صلاة التروايح... ولن تكون بزحمة صلاة الجمعه... اقترح ان تلزم المساجد بتطبيق التباعد وتشديد الرقابه عليها وهذا كافي بإذن الله..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ، سبحان من انجاها .. .. يالها من وغيدةٍ مزغوفه ..
فيصل
والجيش اليمني وش قاعد يسوي اذا موقادر على شرذمة الحوثي لايستحق ان يحكم اليمن
ابو محمد 😎 ✍️
غطرسة الامريكان وعجرفتهم وسعارهم الكريه ضد العرب المسلمين ، لا يوصف ابد .. .. اللهم انتصف لنا منهم بحول منك وقوه ..

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