الأعداد السابقة للصحيفة

صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس

Time منذ 5 دقائق
Views 1256
صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس

القاهرة (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن السلطات المصرية، تواصل جهودها لتعويم سفينة الحاويات العملاقة "ايفر غيفين"، لإعادة فتح القناة أمام العديد من السفن الأخرى.

وأظهرت صور جوية عشرات من السفن المتوقفة لحين إتمام عمليات التعويم وإعلان إعادة فتح القناة بعد إعلان هيئة قناة السويس تعليق الحركة فيها مؤقتًا، الخميس.

والجدير بالذكر أن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية،

وبلغ وزن السفينة العالقة 224 ألف طن حيث كانت في طريقها إلى ميناء روتردام في هولندا عندما خرجت عن مسارها.

وذكرت التقارير أن تكلفة الشحن البحري قد قفزت بشكل كبير بسبب ازدحام سفن الشحن أمام قناة السويس بعد تعطل الملاحة بسبب جنوح سفينة حاوية في القناة.

وأضافت أن تعطل الملاحة عبر القناة يكلف التجارة العالمية قرابة 400 مليون دولار في الساعة ما يعادل نحو 6.66 مليون دولار في الدقيقة، ومع تعطل الملاحة ارتفع سعر شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا إلى 8000 دولار.

Time واتساب
قناة السويس
السلطات المصرية
ميناء روتردام
ايفر غيفين

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب سهل نا عمره بحولك وقوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
من زمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

بينها وبين الموت ثواني
بينها وبين الموت ثواني
Time منذ ثانيتين Views 74
صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس
صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس
Time منذ 5 دقائق Views 1256
بالفيديو..غدير السبتي تكشف مرض والدتها الخطِر
بالفيديو..غدير السبتي تكشف مرض والدتها الخطِر
Time منذ 13 دقيقة Views 224
اتحاد القدم يحسم مصير "عنبر" مع الأهلي بشكل نهائي
اتحاد القدم يحسم مصير "عنبر" مع الأهلي بشكل نهائي
Time منذ 19 دقيقة Views 1468
6 أسباب وراء تقطيع السيارة عند الضغط على البنزين
6 أسباب وراء تقطيع السيارة عند الضغط على البنزين
Time منذ 26 دقيقة Views 1280
حقيقة تسبب طقطقة الأصابع في هشاشة العظام
حقيقة تسبب طقطقة الأصابع في هشاشة العظام
Time منذ 43 دقيقة Views 1230
نحافة تركي آل الشیخ مع عمرو دياب تلفت الانتباه
نحافة تركي آل الشیخ مع عمرو دياب تلفت الانتباه
Time منذ 48 دقيقة Views 379
امرأة تنجو من حادث مروع على الهواء
امرأة تنجو من حادث مروع على الهواء
Time منذ ساعة Views 414
كان ناوي يهرب من الشرطة وجاه الرد
كان ناوي يهرب من الشرطة وجاه الرد
Time منذ ساعة Views 350
بالفيديو .. حقيقة رفع شكوى عضو شرف بنادي النصر ضد إدارة "السويكت"
بالفيديو .. حقيقة رفع شكوى عضو شرف بنادي النصر ضد إدارة "السويكت"
Time منذ ساعة Views 2024