صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس

القاهرة (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن السلطات المصرية، تواصل جهودها لتعويم سفينة الحاويات العملاقة "ايفر غيفين"، لإعادة فتح القناة أمام العديد من السفن الأخرى.
وأظهرت صور جوية عشرات من السفن المتوقفة لحين إتمام عمليات التعويم وإعلان إعادة فتح القناة بعد إعلان هيئة قناة السويس تعليق الحركة فيها مؤقتًا، الخميس.
والجدير بالذكر أن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية،
وبلغ وزن السفينة العالقة 224 ألف طن حيث كانت في طريقها إلى ميناء روتردام في هولندا عندما خرجت عن مسارها.
وذكرت التقارير أن تكلفة الشحن البحري قد قفزت بشكل كبير بسبب ازدحام سفن الشحن أمام قناة السويس بعد تعطل الملاحة بسبب جنوح سفينة حاوية في القناة.
وأضافت أن تعطل الملاحة عبر القناة يكلف التجارة العالمية قرابة 400 مليون دولار في الساعة ما يعادل نحو 6.66 مليون دولار في الدقيقة، ومع تعطل الملاحة ارتفع سعر شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا إلى 8000 دولار.