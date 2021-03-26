رئيس توتنهام مستعد لبيع هاري كين لريال مدريد لهذا السبب

وكالات (صدى):
أفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن دانييل ليفي رئيس توتنهام الإنجليزي مستعد لبيع مهاجمه ونجمه هاري كين لريال مدريد في الصيف القادم، لتجاوز الأزمة المالية لفريقه.
والأزمة المالية لتوتنهام، وعدم تأهل الفريق لمنافسة أوروبية وبعده عن الألقاب قد تجعل دانييل ليفي يخفف من مطالبه ويلين قليلا في المفاوضات مع ريال مدريد.
ووفقا لموقع ديفنسا سنترال فإن إدارة ريال مدريد ستنتظر هل سيكون طلب توتنهام أقل من 100 مليون يورو أو 150 مليون يورو وهما مبلغان يرغب الفريق في دفعهما مقابل صفقتين على طاولته، وهما النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.