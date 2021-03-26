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رئيس توتنهام مستعد لبيع هاري كين لريال مدريد لهذا السبب

Time منذ 35 دقيقة
Views 1383
رئيس توتنهام مستعد لبيع هاري كين لريال مدريد لهذا السبب

وكالات (صدى):
أفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن دانييل ليفي رئيس توتنهام الإنجليزي مستعد لبيع مهاجمه ونجمه هاري كين لريال مدريد في الصيف القادم، لتجاوز الأزمة المالية لفريقه.

والأزمة المالية لتوتنهام، وعدم تأهل الفريق لمنافسة أوروبية وبعده عن الألقاب قد تجعل دانييل ليفي يخفف من مطالبه ويلين قليلا في المفاوضات مع ريال مدريد.

ووفقا لموقع ديفنسا سنترال فإن إدارة ريال مدريد ستنتظر هل سيكون طلب توتنهام أقل من 100 مليون يورو أو 150 مليون يورو وهما مبلغان يرغب الفريق في دفعهما مقابل صفقتين على طاولته، وهما النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

Time واتساب
ريال مدريد
توتنهام

أحدث التعليقات

خالد
قبل فضيحته المجلجله...صدى جيبوا ناس نظيفين
ABO A7MD
كثير هم الكلاب المسعورة اللذين هجروا الوطن وتنكروا له وحاولوا النيل منه ، ولكنهم اصبحوا في مزبلة التاريخ ، وبقي الوطن شامخا بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين .
ابوسامي
النوعية هذا منحله حتى من الدين
عبدالرحمن
هيا خذ تمثيل وطلب شهره على حساب ضحايا الكلاب من الاطفال جعلك بكلب مسعور يطاردك لين ينقطع نفسك ناقصينك يادلخه والله لو الامر بيدي لاحطك في نفس حوش البلديه اللي يجمعو فيه الكلاب المسعوره
abdul
نسمي*

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