ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 500 إصابة لأول مرة منذ شهور

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (510) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل (7) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (372) حالة تعافي .
وبلغ إجمالي حالات التعافي (376,203) حالة متعافية – ولله الحمد – فيما تعد الإصابات الأعلى منذ عدة شهور لم تكن تتجاوز فيها الـ 500 إصابة .
وسجلت منطقة الرياض 213 إصابة ، والمنطقة الشرقية 94 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 79 إصابة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .
وتواصل مراكز اللقاح استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا المتوفر مجاناً بعد التسجيل على تطبيق " صحتي " ، كما تواصل الأجهزة المختصة جهودها لتطبيق الإجراءات الإحترازية .