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ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 500 إصابة لأول مرة منذ شهور

Time منذ 46 دقيقة
Views 2316
ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 500 إصابة لأول مرة منذ شهور

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (510) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل (7) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (372) حالة تعافي .

وبلغ إجمالي حالات التعافي (376,203) حالة متعافية – ولله الحمد – فيما تعد الإصابات الأعلى منذ عدة شهور لم تكن تتجاوز فيها الـ 500 إصابة .

وسجلت منطقة الرياض 213 إصابة ، والمنطقة الشرقية 94 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 79 إصابة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز اللقاح استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا المتوفر مجاناً بعد التسجيل على تطبيق " صحتي " ، كما تواصل الأجهزة المختصة جهودها لتطبيق الإجراءات الإحترازية .

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أحدث التعليقات

خالد
قبل فضيحته المجلجله...صدى جيبوا ناس نظيفين
ABO A7MD
كثير هم الكلاب المسعورة اللذين هجروا الوطن وتنكروا له وحاولوا النيل منه ، ولكنهم اصبحوا في مزبلة التاريخ ، وبقي الوطن شامخا بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين .
ابوسامي
النوعية هذا منحله حتى من الدين
عبدالرحمن
هيا خذ تمثيل وطلب شهره على حساب ضحايا الكلاب من الاطفال جعلك بكلب مسعور يطاردك لين ينقطع نفسك ناقصينك يادلخه والله لو الامر بيدي لاحطك في نفس حوش البلديه اللي يجمعو فيه الكلاب المسعوره
abdul
نسمي*

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