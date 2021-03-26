بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من عاصفة رملية قوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة

الرياض (صدى):
حذر المركز الوطني للأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية ونشاط للرياح التي تصل سرعتها إلى 50 كم / الساعة ، مع إنخفاض في درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية .
وأكد مسؤول بالمركز الوطني للأرصاد أن هذه التوقعات على المناطق الشمالية مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ، وتصل درجة الحرارة في طريف فجر الغد 3 درجات مئوية ، وفي القريات 5 درجات مئوية ، ويصاحب الإنخفاض كتلة هوائية باردة تؤدي إلى عواصف رملية محلية على الحدود الشمالية والقصيم والرياض يوم السبت والأحد .
وأضاف أن العاصفة الرملية ستؤثر على منطقة نجران منتصف الأسبوع القادم وذلك بكتلة غبارية واسعة وكثيفة ، وكذلك على الباحة ومكة المكرمة .