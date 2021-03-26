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بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من عاصفة رملية قوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة

Time منذ 55 دقيقة
Views 2062
بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من عاصفة رملية قوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة

الرياض (صدى):
حذر المركز الوطني للأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية ونشاط للرياح التي تصل سرعتها إلى 50 كم / الساعة ، مع إنخفاض في درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية .

وأكد مسؤول بالمركز الوطني للأرصاد أن هذه التوقعات على المناطق الشمالية مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ، وتصل درجة الحرارة في طريف فجر الغد 3 درجات مئوية ، وفي القريات 5 درجات مئوية ، ويصاحب الإنخفاض كتلة هوائية باردة تؤدي إلى عواصف رملية محلية على الحدود الشمالية والقصيم والرياض يوم السبت والأحد .

وأضاف أن العاصفة الرملية ستؤثر على منطقة نجران منتصف الأسبوع القادم وذلك بكتلة غبارية واسعة وكثيفة ، وكذلك على الباحة ومكة المكرمة .

Time واتساب
الباحة
نجران
الرياض
عاصفة رملية
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

خالد
قبل فضيحته المجلجله...صدى جيبوا ناس نظيفين
ABO A7MD
كثير هم الكلاب المسعورة اللذين هجروا الوطن وتنكروا له وحاولوا النيل منه ، ولكنهم اصبحوا في مزبلة التاريخ ، وبقي الوطن شامخا بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين .
ابوسامي
النوعية هذا منحله حتى من الدين
عبدالرحمن
هيا خذ تمثيل وطلب شهره على حساب ضحايا الكلاب من الاطفال جعلك بكلب مسعور يطاردك لين ينقطع نفسك ناقصينك يادلخه والله لو الامر بيدي لاحطك في نفس حوش البلديه اللي يجمعو فيه الكلاب المسعوره
abdul
نسمي*

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