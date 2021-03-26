"الغذاء والدواء": العبارات التحذيرية تنقذك من خطورة بعض المنتجات

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة على ضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية .
ونصحت " الغذاء والدواء " المستهلكين بقراءة تلك العبارات الموجودة بالبطاقة الغذائية لتفادي ضرر المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض الأفراد مثل " الحوامل ، والأطفال ، والمرضعات ، ومرضى القلب ، والرياضيين " .
وأشارت هيئة الغذاء والدواء أن المنتجات الغذائية التي تحتوي على كافيين بكمية تزيد عن 150 ملجم / لتر غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين ، ويمكن التعرف على تلك العبارات التحذيرية عبر الإنفوجرافيك المرفق .