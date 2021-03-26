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"الغذاء والدواء": العبارات التحذيرية تنقذك من خطورة بعض المنتجات

Time منذ ساعة
Views 1484
"الغذاء والدواء": العبارات التحذيرية تنقذك من خطورة بعض المنتجات

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة على ضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية .

ونصحت " الغذاء والدواء " المستهلكين بقراءة تلك العبارات الموجودة بالبطاقة الغذائية لتفادي ضرر المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض الأفراد مثل " الحوامل ، والأطفال ، والمرضعات ، ومرضى القلب ، والرياضيين " .

وأشارت هيئة الغذاء والدواء أن المنتجات الغذائية التي تحتوي على كافيين بكمية تزيد عن 150 ملجم / لتر غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين ، ويمكن التعرف على تلك العبارات التحذيرية عبر الإنفوجرافيك المرفق .

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الأطفال
الحوامل
هيئة الغذاء والدوء
المرضعات
البطاقة الغذائية

أحدث التعليقات

خالد
قبل فضيحته المجلجله...صدى جيبوا ناس نظيفين
ABO A7MD
كثير هم الكلاب المسعورة اللذين هجروا الوطن وتنكروا له وحاولوا النيل منه ، ولكنهم اصبحوا في مزبلة التاريخ ، وبقي الوطن شامخا بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين .
ابوسامي
النوعية هذا منحله حتى من الدين
عبدالرحمن
هيا خذ تمثيل وطلب شهره على حساب ضحايا الكلاب من الاطفال جعلك بكلب مسعور يطاردك لين ينقطع نفسك ناقصينك يادلخه والله لو الامر بيدي لاحطك في نفس حوش البلديه اللي يجمعو فيه الكلاب المسعوره
abdul
نسمي*

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