شركة علم توفر 3 وظائف تقنية لذوي الخبرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 3 وظائف تقنية لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.
وإشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير في تخصص (علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في علوم البيانات.
كما توفر وظيفة مطوّر جافا متكامل - فرص متعددة يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات)، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين.
و مُستشار تقني - جافا حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، ويكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1442/08/12هـ الموافق 2021/03/25م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى طريقة التقديم
1- عالم البيانات:
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2- مطوّر جافا متكامل - فرص متعددة:
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3- مُستشار تقني - جافا:
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