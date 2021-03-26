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شركة علم توفر 3 وظائف تقنية لذوي الخبرة بالرياض

Time منذ ساعة
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شركة علم توفر 3 وظائف تقنية لذوي الخبرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 3 وظائف تقنية لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.

وإشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير في تخصص (علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في علوم البيانات.

كما توفر وظيفة مطوّر جافا متكامل - فرص متعددة يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات)، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين.

و مُستشار تقني - جافا حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، ويكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1442/08/12هـ الموافق 2021/03/25م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى طريقة التقديم

1- عالم البيانات:

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2- مطوّر جافا متكامل - فرص متعددة:

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3- مُستشار تقني - جافا:

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وظائف
الرياض

أحدث التعليقات

خالد
قبل فضيحته المجلجله...صدى جيبوا ناس نظيفين
ABO A7MD
كثير هم الكلاب المسعورة اللذين هجروا الوطن وتنكروا له وحاولوا النيل منه ، ولكنهم اصبحوا في مزبلة التاريخ ، وبقي الوطن شامخا بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين .
ابوسامي
النوعية هذا منحله حتى من الدين
عبدالرحمن
هيا خذ تمثيل وطلب شهره على حساب ضحايا الكلاب من الاطفال جعلك بكلب مسعور يطاردك لين ينقطع نفسك ناقصينك يادلخه والله لو الامر بيدي لاحطك في نفس حوش البلديه اللي يجمعو فيه الكلاب المسعوره
abdul
نسمي*

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