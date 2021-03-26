بالفيديو.. علاقة غريبة تربط حمام الحرم ببائعي حبوب الطعام

مكة المكرمة (صدى):
يعد حمام الحرم من العجائب التي يشاهدها زوار مكة المكرمة كونه الحمام المؤمن من الله تعالى والذي يتجمع بسلام في أرجاء المدينة دونما أن يتجرأ أحد على إيذائه .
وكشف تقرير تليفزيوني في برنامج " البرنامج اليوم " المذاع على قناة الإخبرية عن بركة حمام الحرم التي تحل على بائعي الحبوب حتى صارت العلاقة بينهما غريبة ولا يُعرف مَن يُطعم مَن ؟!
كما أن حمام الحرم لا يبدل سكناه فكل مجموعة تمسك بجانب من المدينة وبعض باعة الحبوب يعرف كل حمامة على حدة .
واختلفت الروايات في سلالة حمام الحرم وهناك ثلاث أقوال مشهورة ولكن الثابت أن الله تعالى أمًنها .