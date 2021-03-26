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التحالف: المحاولة الحوثية كانت تستهدف الأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي

Time منذ ساعة
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التحالف: المحاولة الحوثية كانت تستهدف الأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي

فهمي محمد (صدى):
قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي أن المحاولة الحوثية كانت تستهدف الأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي

كانت الدفاعات السعودية اليوم الجمعة قد نجحت في اعتراض صاروخا باليستيا في سماء نجران أطلقته الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران ، وفقاً لـ"العربية " .

جاء ذلك بعد ساعات من اعتراض 4 طائرات مفخخة بإتجاه المملكة قبل ساعات ومحاولات استهداف جامعتي جازان ونجران ، ومحاولة الإعتداء على محطة توزيع منتجات بترولية في جازان أمس الخميس

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اليمن
الحوثيين
القانون الدولي

أحدث التعليقات

ابوبدر
بدون ادنى شك بان من يعمل في اماكن ويؤتمن على العمل فيه ان يحافظ على سرية وخصوصية عمله فهذه امانة في عنقه ويحاسب عليها . لا يصح ان ينشر اية وثائق ومستنتدات كانت في عمله نهائيا . تلك امانة ✋
ابو علي
كلبه وحنت للكلاب الله يقلع ذا الوجه
د محمد ماجد بخش
درجات ثقل العناصر الممثلة لدرجات التأثير المرتبطة بتمثيل درجات الكتلة العددية الممثلة للثقالة الفراغية !! الممثلة لوحدة الكتلة الكلية، تختلف عن درجات الثقل الممثلة لدرجة الثبات الممثل لدرجة الارتباط الممثلة بوحدات الفراغ المحورية المحددة لدرجة المحور الممثل لدرجة الثقل العددي المكافيء لكنهما ممثلين بنفس وحدات تمثيل درجتي الثقالة المركزية الممثلة بوحدات الفراغ المكافيء عدديا لدرجة الثقل المحورية الممثلة
د محمد ماجد بخش
الثقل والفراغ والمغناطيسية ثلاث درجات في وحدات عددية مرحلية مختلفة ممثلة
زكريا الملتوي
ماراح يعطونك الاقامه يا طقعه

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