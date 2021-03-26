التحالف: المحاولة الحوثية كانت تستهدف الأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي

فهمي محمد (صدى):
قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي أن المحاولة الحوثية كانت تستهدف الأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي
كانت الدفاعات السعودية اليوم الجمعة قد نجحت في اعتراض صاروخا باليستيا في سماء نجران أطلقته الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران ، وفقاً لـ"العربية " .
جاء ذلك بعد ساعات من اعتراض 4 طائرات مفخخة بإتجاه المملكة قبل ساعات ومحاولات استهداف جامعتي جازان ونجران ، ومحاولة الإعتداء على محطة توزيع منتجات بترولية في جازان أمس الخميس