بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح حكم فتح الحساب الجاري في البنوك

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري حكم فتح الحساب الجاري في البنوك لإيداع الأموال.
وقال الشيخ " الشثري " في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن الإنسان لا يعطي ماله لمن يؤدي به عملاً محرماً أياً كان هذا الفعل المحرم كشراء الخمر وبيعه أو التعامل بالربا .
وأضاف الشيخ "الشثري " أنه يجب على المسلم أن يتحرى عن البنك وينظر هل في أفعاله ما هو محرم ، وهل سيكون معيناً له على المحرمات من خلال ماله ، لأن الله تعالى قال : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، ومن ثم عليه أن يسأل عن طبيعة القروض في هذا البنك هل هي قروض مخالفة للشريعة الإسلامية أم لا .