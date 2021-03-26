الوليد بن بدر : عجز مالي كبير في ميزانية النصر

نواف السالم (صدى):
حذر الأمير الوليد بن بدر، عضو نادي النصر الذهبي من وجود عجز مالي في النصر الفترة القادمة بسبب عدم قدرته على سداد ديونه الحالية .
ودعا الأمير الوليد بن بدر مجلس إدارة النصر الجديد للإجتماع مع وزارة الرياضة من أجل التوصل لتسهيلات تضمن قدرته على السداد ، وفقاً لـ " العربية " .
كما أعلن الأمير الوليد بن بدر عن دعمه لمسلي آل معمر بعد ترشحه لرئاسة النادي مؤكداً أن له خبرة طويلة خاصةً بعد عمله رئيساً لرابطة الدوري .
وقال الأمير الوليد بن بدر أنها كان يتمنى أن تتواصل وزارة الرياضة مع إدارة النصر قبل إتخاذ قراراتها الأخيرة وأنه يتمنى أن يزداد التعاون الفترة المقبلة .