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سعود آل سويلم يعود لنادي النصر

Time منذ 58 دقيقة
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سعود آل سويلم يعود لنادي النصر

نواف السالم (صدى):
أكد نادي النصر اليوم الجمعة عودة رئيس النصر السابق سعود آل السويلم على منصب عضو الشرف الذهبي ، وذلك بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت .

وقال نادي النصر أن آل سويلم قام بسداد رسوم العضوية الذهبية للمساعدة في خروج النادي من النفق المظلم الذي يمر به خاصةً وأن آل سويلم نجح خلال فترة إدارته في حصد لقب دوري المحترفين للفريق .

الجدير بالذكر أن القائمة الذهبية ضمت أسماء أخرى منها أديب العمري ، وعبد العزيز العمري ، وعبد الله الحمود الرشيد ، وطلال بن عبد الله الرشيد ، وأسماء أخرى من أصحاب الخبرات المخضرمين .

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النصر
سعود آل سويلم

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
استبدال تمثيل التوافق الثقالي الفراغي العددي المنتظم & والثقالي البنائي المحوري الفراغي العددي، بالثقالتين العدديتين الفراغيتين المركبتين منهما بدلالة الأوليتين في فترة ثالثة مندمجة تمثل للثقل الفراغي العددي والثقل الفراغي الممثل لدرجة الثقل او درجة الثقل الفراغي & أو درجة الفراغ الثقالي بدلالة محاور الثقل الممثلة لمحوري تمثيل الدرجة الثقالية أو الدرجة الفراغية الممثل كل منهما لدرجة الارتباط ودرجة الثبات الممثلة لدرجة المغناطيسية بدلالة درجة الكتلة العددية الموحدة لتمثيل وحدة مجموع الذرات بدلتلة مجموع وحدات العناصر وعدد الذرات الممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة لمجموع ذرات العنصر أو وحدة العنصر الممثل المغناطيسية الممثلة لمجموع ذرات العناصر.
هيمو~☃️
اعوذ بالله واشمة 😂💔
هيمو~☃️
الله يرزقنا حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة اللهم آمين يارب العالمين، بنسبة للمرض إلي صاب هذا الرجل فأفضل حل هو أكل البصل الأحمر نعم نعم ووضعه على منطقة الألم ففي دراسة ألمانية درست على يد علماء مختصين أن البصل الأحمر يحمل في مكوناته مواد تحارب الخلايا السرطانية وتقلل من انتشارها وتقلل الألم بسرعة هائلة وحتى مشروب المرامية مع الحلبة الدافئ يقلل من ألم تسوس الأسنان وحتى خطر الإصابة بمرض السرطان اسال الله العلي العظيم أن يشفي كل من ابتلي بهذا المرض العضال بشفاء العاجل انه القادر عليه سبحانه وتعالى. ودمتم سالمين.
وافي
هذا من الضعف والهوان وعقوبة من الله من يترك التوكل على الله ويتوكل على اليهود والنصارى هذا مصيرة يجب على الشرفاء من ال سعود الكرام انقاذ مايمكن انقاذة قبل فوات الاوان هذه بلادالحرمين اكبر من اي اسم يجب الجام السفهاء الذين عبثو بأمن الوطن وبني علمان لعنة الله عليهم وعلى من مكنهم حسبنا الله ونعم الوكيل
هيمو~☃️
طيب سؤال وش الفائدة من القتل!؟ 😂 هل يعني راح يشفي غليل القاتل أو راح يدخله الجنة هههه🤭 لا

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