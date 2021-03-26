سعود آل سويلم يعود لنادي النصر

نواف السالم (صدى):
أكد نادي النصر اليوم الجمعة عودة رئيس النصر السابق سعود آل السويلم على منصب عضو الشرف الذهبي ، وذلك بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت .
وقال نادي النصر أن آل سويلم قام بسداد رسوم العضوية الذهبية للمساعدة في خروج النادي من النفق المظلم الذي يمر به خاصةً وأن آل سويلم نجح خلال فترة إدارته في حصد لقب دوري المحترفين للفريق .
الجدير بالذكر أن القائمة الذهبية ضمت أسماء أخرى منها أديب العمري ، وعبد العزيز العمري ، وعبد الله الحمود الرشيد ، وطلال بن عبد الله الرشيد ، وأسماء أخرى من أصحاب الخبرات المخضرمين .