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الشورى يصوت على تعديلات في مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

Time منذ 53 دقيقة
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الشورى يصوت على تعديلات في مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرياض (صدى):
يحسم مجلس الشورى، خلال جلسته الافتراضية يوم الأحد المقبل، قراره بشأن تعديلات في مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك عقب استماعه إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التعديلات.

ويبحث المجلس تقارير لجانه حول عدد من مذكرات التفاهم، ومنها مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظيرتها الإندونيسية في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

وينوي المجلس مناقشة والتصويت على التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440 /1441هـ، كما سيناقش تقريرا عن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، ومشروعا آخر عن مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ووزارة المعارف في أفغانستان.

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مجلس الشورى
المركز الوطني

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
استبدال تمثيل التوافق الثقالي الفراغي العددي المنتظم & والثقالي البنائي المحوري الفراغي العددي، بالثقالتين العدديتين الفراغيتين المركبتين منهما بدلالة الأوليتين في فترة ثالثة مندمجة تمثل للثقل الفراغي العددي والثقل الفراغي الممثل لدرجة الثقل او درجة الثقل الفراغي & أو درجة الفراغ الثقالي بدلالة محاور الثقل الممثلة لمحوري تمثيل الدرجة الثقالية أو الدرجة الفراغية الممثل كل منهما لدرجة الارتباط ودرجة الثبات الممثلة لدرجة المغناطيسية بدلالة درجة الكتلة العددية الموحدة لتمثيل وحدة مجموع الذرات بدلتلة مجموع وحدات العناصر وعدد الذرات الممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة لمجموع ذرات العنصر أو وحدة العنصر الممثل المغناطيسية الممثلة لمجموع ذرات العناصر.
هيمو~☃️
اعوذ بالله واشمة 😂💔
هيمو~☃️
الله يرزقنا حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة اللهم آمين يارب العالمين، بنسبة للمرض إلي صاب هذا الرجل فأفضل حل هو أكل البصل الأحمر نعم نعم ووضعه على منطقة الألم ففي دراسة ألمانية درست على يد علماء مختصين أن البصل الأحمر يحمل في مكوناته مواد تحارب الخلايا السرطانية وتقلل من انتشارها وتقلل الألم بسرعة هائلة وحتى مشروب المرامية مع الحلبة الدافئ يقلل من ألم تسوس الأسنان وحتى خطر الإصابة بمرض السرطان اسال الله العلي العظيم أن يشفي كل من ابتلي بهذا المرض العضال بشفاء العاجل انه القادر عليه سبحانه وتعالى. ودمتم سالمين.
وافي
هذا من الضعف والهوان وعقوبة من الله من يترك التوكل على الله ويتوكل على اليهود والنصارى هذا مصيرة يجب على الشرفاء من ال سعود الكرام انقاذ مايمكن انقاذة قبل فوات الاوان هذه بلادالحرمين اكبر من اي اسم يجب الجام السفهاء الذين عبثو بأمن الوطن وبني علمان لعنة الله عليهم وعلى من مكنهم حسبنا الله ونعم الوكيل
هيمو~☃️
طيب سؤال وش الفائدة من القتل!؟ 😂 هل يعني راح يشفي غليل القاتل أو راح يدخله الجنة هههه🤭 لا

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