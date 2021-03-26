الشورى يصوت على تعديلات في مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرياض (صدى):
يحسم مجلس الشورى، خلال جلسته الافتراضية يوم الأحد المقبل، قراره بشأن تعديلات في مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك عقب استماعه إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التعديلات.
ويبحث المجلس تقارير لجانه حول عدد من مذكرات التفاهم، ومنها مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظيرتها الإندونيسية في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.
وينوي المجلس مناقشة والتصويت على التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440 /1441هـ، كما سيناقش تقريرا عن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، ومشروعا آخر عن مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ووزارة المعارف في أفغانستان.