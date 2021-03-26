مميش: مصر لن تتحمل تعويضات تأخير بسبب السفينة الجانحة

القاهرة (صدى):
أكد رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، إن توقف حركة الملاحة في القناة بسبب جنوح سفينة لا يحدث للمرة الأولى، مشيرا إلى أن مصر لن تتحمل تعويضات تأخير بسبب السفينة الجانحة، بل من حقها أن تطلب تعويضات من الشركة المالكة للسفينة .
وأوضح مميش أن هيئة قناة السويس قادرة على تعويم السفينة الضخمة، واستدرك قائلاً: "لكن الأمر يحتاج إلى وقت وحسابات فنية دقيقة تتعلق بحمولة السفينة وتوزيع حمولاتها على جسم السفينة وفق حسابات هندسية معقدة".
وبشأن الحديث عن مسؤولية القاهرة في دفع تعويضات للشركات المالكة للسفن والحاويات نتيجة التأخير في المرور من القناة، أكد أن مسؤولية إدارة السفينة "إيفر غيفن" تابعة لقائد وربان السفينة فقط وليست مسؤولية المرشدين السياحيين في القناة لافتاً إلى أن آراء المرشدين في قناة السويس يعتبر استرشادياً فقط لقائد السفينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين هيئة قناة السويس والشركات.
وأضاف أن لهذه السفن غاطس كبير، خصوصاً أنها كانت محملة بكامل طاقاتها تحت العارضة يكون مستوى الماء ضئيلاً" مؤكداً أن على السلطات أن تأخذ الوقت الضروري "للتحرك بشكل جيد" وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع "يجب الحرص أيضاً على عدم إلحاق الضرر ببنية السفينة في المناورات لتعويمها وتوزيع الجهود بعناية على طول هيكلها". وأكد أن "خبرات الخدمات التقنية لهيئة القناة عالية" للقيام بعمليات كهذه.