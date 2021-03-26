الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "الاتحاد الإفريقي" يبعث برسالة لـ"محمد صلاح" بعد موقفه النبيل

Time منذ 24 دقيقة
Views 1607
بالفيديو.. "الاتحاد الإفريقي" يبعث برسالة لـ"محمد صلاح" بعد موقفه النبيل

وكالات (صدى):
كال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المديح لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد لقاء مصر وكينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية .

ونشر "الكاف" فيديو لصلاح أثناء تواجده مع منتخب كينيا ومؤازرته لهم بعد فشلهم في التأهل لنهائيات البطولة الإفريقية .

وعلق "الكاف " قائلاً : نجوم هارامبي: "شكرا لك صديقنا، تهانينا. حظا موفقا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف : نجم منتخب مصر يبعث بالروح التي نحب أن نجدها دائما في كرة القدم .

وكان المنتخب المصري قد تأهل لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل، بعد تعادله مع مضيفه الكيني 1-1 ضمن الجولة الخامسة من التصفيات .

Time واتساب
كرة القدم
الاتحاد الإفريقي
كاف
محمد صلاح

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا شكر على واجب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
زمن الطيبين

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الاتحاد الإفريقي" يبعث برسالة لـ"محمد صلاح" بعد موقفه النبيل
بالفيديو.. "الاتحاد الإفريقي" يبعث برسالة لـ"محمد صلاح" بعد موقفه النبيل
Time منذ 24 دقيقة Views 1607
بالفيديو.. استشاري يروي قصة تدهور صحته بسبب كورونا وينصح بأخذ اللقاح
بالفيديو.. استشاري يروي قصة تدهور صحته بسبب كورونا وينصح بأخذ اللقاح
Time منذ 50 دقيقة Views 1864
لاعب كمال أجسام يقتل والديه لسبب غريب
لاعب كمال أجسام يقتل والديه لسبب غريب
Time منذ 55 دقيقة Views 805
سارة التونسي تعلق على مطالبتها بـ 10 ملايين بعد استبعادها من "حرب أهلية"
سارة التونسي تعلق على مطالبتها بـ 10 ملايين بعد استبعادها من "حرب أهلية"
Time منذ ساعة Views 694
أعاصير تجتاح ألاباما الأمريكية تدمر منازل بأكملها
أعاصير تجتاح ألاباما الأمريكية تدمر منازل بأكملها
Time منذ ساعة Views 1699
الدفاع: الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان يؤكد رفض للحوثيين للمبادرة
الدفاع: الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان يؤكد رفض للحوثيين للمبادرة
Time منذ ساعة Views 2012
سقوط معالج روحي بعد استغلال وتهديد الضحايا بحيلة شيطانية
سقوط معالج روحي بعد استغلال وتهديد الضحايا بحيلة شيطانية
Time منذ ساعة Views 742
خالد الصاوي يتحدث عن كوارثه في مرحلة الطفولة
خالد الصاوي يتحدث عن كوارثه في مرحلة الطفولة
Time منذ ساعة Views 762
شابان يقتلان آخر بعد علاقته المريبه بشقيقة أحدهما
شابان يقتلان آخر بعد علاقته المريبه بشقيقة أحدهما
Time منذ ساعة Views 1036
الأردن تدين الإعتداءات الحوثية على المملكة وتدعو لإتخاذ موقف دولي
الأردن تدين الإعتداءات الحوثية على المملكة وتدعو لإتخاذ موقف دولي
Time منذ ساعة Views 1863