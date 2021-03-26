بالفيديو.. "الاتحاد الإفريقي" يبعث برسالة لـ"محمد صلاح" بعد موقفه النبيل

وكالات (صدى):
كال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المديح لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد لقاء مصر وكينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية .
ونشر "الكاف" فيديو لصلاح أثناء تواجده مع منتخب كينيا ومؤازرته لهم بعد فشلهم في التأهل لنهائيات البطولة الإفريقية .
وعلق "الكاف " قائلاً : نجوم هارامبي: "شكرا لك صديقنا، تهانينا. حظا موفقا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية .
وأضاف : نجم منتخب مصر يبعث بالروح التي نحب أن نجدها دائما في كرة القدم .
وكان المنتخب المصري قد تأهل لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل، بعد تعادله مع مضيفه الكيني 1-1 ضمن الجولة الخامسة من التصفيات .