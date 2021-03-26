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بالفيديو.. استشاري يروي قصة تدهور صحته بسبب كورونا وينصح بأخذ اللقاح

Time منذ 50 دقيقة
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بالفيديو.. استشاري يروي قصة تدهور صحته بسبب كورونا وينصح بأخذ اللقاح

الرياض (صدى):
تحدث استشاري جراحة سمنة عن تجربته خلال الإصابة بفيروس "كورونا"، مبينا أن التجربة كانت قاسية ومريرة، ونصح الجميع بتلقي اللقاح .

وقال الاستشاري الدكتور نايف العنزي، أنه في البداية الأعراض كانت طبيعية وبعيدة عن "كورونا"، حيث كانت عبارة عن كحة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مشيراً إلى أنه شعر في اليوم الخامس من ظهور تلك الأعراض بحالة تحسن ليتبادر إلى ذهنه بأن الأمر كان عبارة عن عرض بسيط جراء تغيرات في الجو وانتهى، قبل أن يشعر في نفس اليوم بصعوبة في التنفس.

وأضاف العنزي أنه طلب من أحد أصدقائه مساعدته ليقرر الأخير إرسال جهاز تنفس له، ومن ثم نصحه شقيقه بالذهاب إلى المستشفى، قبل أن تجرى له أشعة ويكتشف انعدام الرئة الخاصة به، بسبب سيطرة الالتهابات التي تسبب بها الفيروس على الرئة.

وأكد أن حالته تحسنت بعد حصوله على المضادات الحيوية والأوكسجين وأدوية البروتوكول المحددة، إلى جانب تزويده بالأكسجين حتى انتهى الأمر.

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كورونا
اللقاح

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الله يشفيها
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سبحان الله العظيم
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لا شكر على واجب
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ياسلام
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
زمن الطيبين

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