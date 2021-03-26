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بالفيديو.. شاومي تكشف عن مواصفات هاتف Poco F3 الجديد

Time منذ 56 دقيقة
Views 1471
بالفيديو.. شاومي تكشف عن مواصفات هاتف Poco F3 الجديد

وكالات (صدى):
كشفت شركة "شاومي" Xiaomi، عن مواصفات هاتف Poco F3 الذي سينضم لأسرة هواتف 5G المتطورة ذات الأسعار المنافسة، والذي يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163/76.4/7.8) مبم، ووزنه 196 غ.

ويعد الهاتف مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، ترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، كما يتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات وشبكات الجيل الخامس الخلوية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، فضلا عن أنه مجهز بمعالج رسوميات Adreno 650.

وطرحت شاومي الهاتف بسعره المنافس الذي لا يتعدى الـ 350 دولار، وجهزته أيضا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة(48+8+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وفي السياق نفسه، يعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات MIUI 12 for POCO، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير بخاصية الشحن السريع، وجهز بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.

Time واتساب
هواتف
شاومي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب بلغنا. رمضان

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