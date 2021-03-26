الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
Views 1598
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف ،حائل ، الرياض ، الشرقية) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر ونصف الى ثلاث أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

Time واتساب
المملكة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب بلغنا. رمضان

أخر الأخبار

4 أخطاء يجب أن تتجنبيها عند شراء أحذية الصيف
4 أخطاء يجب أن تتجنبيها عند شراء أحذية الصيف
Time منذ 32 دقيقة Views 1407
قدرات قوية لـ بورشه 911 GT3 RS تخطف الأنظار
قدرات قوية لـ بورشه 911 GT3 RS تخطف الأنظار
Time منذ 38 دقيقة Views 1387
كيف تكون شخصية إيجابية في 5خطوات؟
كيف تكون شخصية إيجابية في 5خطوات؟
Time منذ 42 دقيقة Views 1461
بالفيديو.. شاومي تكشف عن مواصفات هاتف Poco F3 الجديد
بالفيديو.. شاومي تكشف عن مواصفات هاتف Poco F3 الجديد
Time منذ 56 دقيقة Views 1470
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعة Views 1598
ديانا كرزون تفجع بوفاة جديدة في عائلتها
ديانا كرزون تفجع بوفاة جديدة في عائلتها
Time منذ ساعة Views 487
تحديد موعد عودة حجازي إلى الاتحاد
تحديد موعد عودة حجازي إلى الاتحاد
Time منذ ساعة Views 1761
بالفيديو.. كلب ذكي يُوقف حركة المرور طلباً لمساعدة صاحبته بعدما فقدت الوعي
بالفيديو.. كلب ذكي يُوقف حركة المرور طلباً لمساعدة صاحبته بعدما فقدت الوعي
Time منذ ساعتين Views 765
بالفيديو.. قصة فنان تشكيلي أهدى خادم الحرمين أعماله لرؤساء الدول
بالفيديو.. قصة فنان تشكيلي أهدى خادم الحرمين أعماله لرؤساء الدول
Time منذ 3 ساعات Views 3048
بالفيديو.. سمية الخشاب تعلق من جديد على وصف محمد رمضان لها بـ«الملبن»
بالفيديو.. سمية الخشاب تعلق من جديد على وصف محمد رمضان لها بـ«الملبن»
Time منذ 3 ساعات Views 1403