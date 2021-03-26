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بالفيديو.. قصة فنان تشكيلي أهدى خادم الحرمين أعماله لرؤساء الدول

Time منذ 16 دقيقة
Views 1321
بالفيديو.. قصة فنان تشكيلي أهدى خادم الحرمين أعماله لرؤساء الدول

الرياض (صدى):
أكد الفنان التشكيلي علي الرزيزاء، أمس الخميس، أن لديه أعمالاً فنية موجودة في أبرز القصور الرئاسية حول العالم، بعدما قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - هدايا لرؤساء بعض الدول.

وأوضح الرزيزاء، إنه من دارسي الفنون في الداخل والخارج ويُعد من المؤثرين في الفن التشكيلي بشكل مباشر، لافتًا إلى أن لديه اهتماماً خاصاً بالعمارة النجدية، حيث زينت أعماله في هذا الإطار بعض القصور الرئاسية بعدد من الدول، وفقًا لقناة "العربية" .

وأشار الفنان التشكيلي، إلى أن مسيرته الفنية توّجت من خلال معرضه الخاص بمنزله والذي احتوى أعمالاً فنية وخشبية وعلى الحديد، واصفاً ذلك بأنه انتصار للمحافظة على التراث الوطني.

 

 

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خادم الحرمين الشريفين
فنان تشكيلي

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
31 😅
زا
هل تعني انك ي ابن الشيخ لم تندم علي مخالفاتك للشرع والدين الحنيف عندما سمحت بالاختلاط في الاماكن العامه الحفلات الغنائيه .
الريان
ارحمونا اصرفو المساعدة المقطوعة لي عنده اجارات سكن اويريديشتري سياره أموال الضمان مصدرها الزكاة لماذا تتصرف الوزارة كأنها تنفقه من إيرادات الدولة؟؟؟
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة العلاج والتقدم في العلوم الطبية ، جزى الله كل من فرج عن مهند وأدخل السرور في قلبه وقلوب ذويه
د محمد ماجد بخش
قد يصدقهم الجميع وهذا لا يهم طالما عاش ونشأ كرسي أكاديمي ودام طوال فترة إيقافي تحت مسمى " كرسي الأخلاق " فالأخلاق هي مسمى الصدق والفضائل والمكارم والعدل المحض وليست هي في مسمى الأشخاص مالم تحملها وتدافع عنها

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