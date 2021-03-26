بالفيديو.. قصة فنان تشكيلي أهدى خادم الحرمين أعماله لرؤساء الدول

الرياض (صدى):
أكد الفنان التشكيلي علي الرزيزاء، أمس الخميس، أن لديه أعمالاً فنية موجودة في أبرز القصور الرئاسية حول العالم، بعدما قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - هدايا لرؤساء بعض الدول.
وأوضح الرزيزاء، إنه من دارسي الفنون في الداخل والخارج ويُعد من المؤثرين في الفن التشكيلي بشكل مباشر، لافتًا إلى أن لديه اهتماماً خاصاً بالعمارة النجدية، حيث زينت أعماله في هذا الإطار بعض القصور الرئاسية بعدد من الدول، وفقًا لقناة "العربية" .
وأشار الفنان التشكيلي، إلى أن مسيرته الفنية توّجت من خلال معرضه الخاص بمنزله والذي احتوى أعمالاً فنية وخشبية وعلى الحديد، واصفاً ذلك بأنه انتصار للمحافظة على التراث الوطني.