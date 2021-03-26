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تركي آل الشيخ: لم أندم في حياتي إلا على قرار واحد فقط

Time منذ 15 دقيقة
Views 1410
تركي آل الشيخ: لم أندم في حياتي إلا على قرار واحد فقط

الرياض (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، أنه لم يندم في حياته إلا على قرار واحد فقط، ولكنه لم يكشف عن طبيعة هذا القرار.

وقال تركي آل الشيخ: "‏تصدقون أني لم أندم إلا على قرار واحد في حياتي! بقية قرارتي عندما اتخذتها كنت متوقع إيجابياتها وسلبياتها... إلا قرار واحد فعلاً انخدعت فيه تماما في المرحلة الأولى منه... وغير جزء كبير في شخصيتي وتصرفاتي وصبري ومزاجي واندفاعي... غير الكثير .. سأدخل الأربعين هذه السنة أكثر نضجًا".

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن الأحد الماضي، عن اعتزاله كتابة الشعر؛ حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: "قررت قراراً من اليوم سأعتزل الشعر.. ويبقى كل ما كتبت ذكرى".

 

 

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تركي آل الشيخ

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الثقل المنتظم عادة ما يحدد ويمثل بمحور واحد على الأقل وهذا مفتاح النصر
الخبير
الله اكبر ياصروم تقول مافي العالم هاليومين الا اخبار ناديك القرنبع .
د محمد ماجد بخش
أكملت النقاط المتفق عليها في قطعة بلاغية واحدة وأودعتها إحدى الحقائب المتعددة رغبة واستعجالا في الانصراف فقد بلغ السيل الزبى وحان وقت التفكير في مسار آخر رغم أهمية السلطة الرابعة لكنها تبقى رهينة في الحوصلة
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية خرقة عطية،،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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